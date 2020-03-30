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أداره عن بُعد.. "جونسون" بدا مفعمًا بالحيوية في اجتماع الحكومة رغم إصابته بـ"كورونا"

"راب" أشار إلى أنه في أحسن حال

ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان مفعمًا بالحيوية اليوم الاثنين خلال اجتماع وزاري، ترأسه عن بعد، بينما كان في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال "راب" خلال الإفادة الصحفية اليومية للحكومة: "إن رئيس الوزراء أدار اجتماع التاسعة والربع صباحًا، ومنحنا القيادة التي نحتاج إليها. ونحن فريق حكومي متحد فيما يتعلق بتخطي البلاد هذه الأزمة".

وعندما سُئل الوزير عن حالته الصحية أشار "راب" إلى أنه في أحسن حال.

ومن المقرر أن يتولى "راب" مهام "جونسون" إذا لم يعد رئيس الوزراء قادرًا على الوفاء بها في أي وقت.

بريطانيا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون فيروس كورونا الجديد

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أداره عن بُعد.. "جونسون" بدا مفعمًا بالحيوية في اجتماع الحكومة رغم إصابته بـ"كورونا"
سبق

ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان مفعمًا بالحيوية اليوم الاثنين خلال اجتماع وزاري، ترأسه عن بعد، بينما كان في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال "راب" خلال الإفادة الصحفية اليومية للحكومة: "إن رئيس الوزراء أدار اجتماع التاسعة والربع صباحًا، ومنحنا القيادة التي نحتاج إليها. ونحن فريق حكومي متحد فيما يتعلق بتخطي البلاد هذه الأزمة".

وعندما سُئل الوزير عن حالته الصحية أشار "راب" إلى أنه في أحسن حال.

ومن المقرر أن يتولى "راب" مهام "جونسون" إذا لم يعد رئيس الوزراء قادرًا على الوفاء بها في أي وقت.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
10:17 PM

أداره عن بُعد.. "جونسون" بدا مفعمًا بالحيوية في اجتماع الحكومة رغم إصابته بـ"كورونا"

"راب" أشار إلى أنه في أحسن حال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون كان مفعمًا بالحيوية اليوم الاثنين خلال اجتماع وزاري، ترأسه عن بعد، بينما كان في عزلة ذاتية بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

وقال "راب" خلال الإفادة الصحفية اليومية للحكومة: "إن رئيس الوزراء أدار اجتماع التاسعة والربع صباحًا، ومنحنا القيادة التي نحتاج إليها. ونحن فريق حكومي متحد فيما يتعلق بتخطي البلاد هذه الأزمة".

وعندما سُئل الوزير عن حالته الصحية أشار "راب" إلى أنه في أحسن حال.

ومن المقرر أن يتولى "راب" مهام "جونسون" إذا لم يعد رئيس الوزراء قادرًا على الوفاء بها في أي وقت.

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