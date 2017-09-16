"رويترز": واشنطن تدرس زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية مع السعودية بعد هجوم أرامكو

أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية عقب هجمات استهدفت اثنتين من منشآتها النفطية السبت الماضي، مما قلص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهز أسواق النفط العالمية.
أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية عقب هجمات استهدفت اثنتين من منشآتها النفطية السبت الماضي، مما قلص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهز أسواق النفط العالمية.
أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية عقب هجمات استهدفت اثنتين من منشآتها النفطية السبت الماضي، مما قلص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهز أسواق النفط العالمية.
أبلغ مسؤولون أمريكيون "رويترز" بأن الولايات المتحدة تدرس زيادة تبادل معلومات المخابرات مع السعودية عقب هجمات استهدفت اثنتين من منشآتها النفطية السبت الماضي، مما قلص إنتاج المملكة من الخام إلى النصف وهز أسواق النفط العالمية.