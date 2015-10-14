العدوان على سوريا يضرب الليرة لتواصل انهيارها أمام الدولار

شهدت اليوم أقوى هبوط خلال 4 أشهر وسط اضطرابات بالأسواق

تُواصل الأسواق التركية اضطراباتها، مع استمرار التهديدات بفرض عقوبات على تركيا بسبب العدوان على منطقة الشمال السوري المعروفة بشرق الفرات.

وخلال الأسبوع الماضي، تَسَبّبت التوترات السياسية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة في ارتفاع الدولار إلى 5.80 ليرة ليختتم الدولار تعاملات الأسبوع الماضي عند مستوى 5.88 ليرة.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية؛ استهل الدولار تعاملات اليوم عند سعر 5.9020 ليرة؛ ليرتفع في وقت لاحق من اليوم الاثنين إلى 5.92؛ في حين بلغ سعر اليورو أمام الليرة 6.53 ليرة.

وواصلت الليرة التركية هبوطها اليوم الاثنين، إلى 5.92 مقابل الدولار؛ في أقوى هبوط خلال 4 أشهر؛ حيث كانت العملة التركية قد انخفضت مقابل الدولار؛ في الوقت الذي يشعر فيه المستثمرون بالقلق، إزاء رد الفعل الدولي بسبب العدوان العسكري الذي يقوده أردوغان ضد سوريا.

ويشعر المستثمرون بالقلق بشأن عقوبات أمريكية مقترحة على تركيا بعد بدء التوغل؛ بما في ذلك استهداف التعاملات العسكرية لأنقرة وأصول أمريكية خاصة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كما تراجعت سندات تركيا الدولارية للجلسة الرابعة على التوالى، مع هبوط إصدار 2045 بمقدار 0.86 سنت لأدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، وأكبر وتيرة منذ سبعة أشهر، حسبما أظهرت بيانات "تريدويب".