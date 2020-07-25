علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية رفعت إيقاف الإفراغ العقاري في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء، وفقاً للنطاق المحدد.
رفع إيقاف الإفراغ في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء
علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية رفعت إيقاف الإفراغ العقاري في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء، وفقاً للنطاق المحدد.
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رفع إيقاف الإفراغ في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماءعبدالله البرقاوي سبق 2020-07-25
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
04:29 PM
اخر تعديل
25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
05:49 PM
رفع إيقاف الإفراغ في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء
علمت "سبق" من مصادرها أن وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية رفعت إيقاف الإفراغ العقاري في مدينتي تبوك والمدينة المنورة ومحافظة تيماء، وفقاً للنطاق المحدد.
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