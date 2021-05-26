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أكثر من 200 قائد وكشاف يواصلون خدماتهم لزوار المسجد النبوي

ضمن مركز "إيثار" مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك

تواصل الفرق الكشفية تقديم خدماتها لزوار المسجد النبوي بالتعاون مع رجال الأمن ووكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي في ساحات وأروقة المسجد النبوي ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام, بمشاركة أكثر من 200 كشاف وقائد من تعليم المدينة المنورة, ضمن مركز "إيثار" التطوعي لهذا العام.

وأوضح مدير مركز "إيثار" الكشفي التطوعي ناصر عايض الرويثي أن عدد المشاركين في العمل الكشفي لهذا العام ضمن مركز "إيثار" الكشفي التطوعي أكثر من 200 كشاف وقائد من تعليم المدينة المنورة, مشيراً إلى أن المركز يأتي ضمن برنامج النادي الموسمي الكشفي التطوعي بمشروع الأندية الموسمية "إجازتي4" بهدف تقديم الخدمات التطوعية المختلفة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي وتقديم مختلف الخدمات التطوعية والوطنية وتقديم الخدمات المختلفة لشرائح المجتمع كافة.

من جهة أخرى بين المشرف على كشافة منطقة المدينة المنورة صالح محمد صالح، أن من مهام وواجبات أفراد الكشافة المشاركين بمركز "إيثار"، الإسهام في تقديم الخدمات المناسبة لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وبين صالح أن دور أفراد الكشافة إرشاد التائهين من كبار السن والأطفال، وخدمة التوصيل للحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة باليدين والتنظيم في ساحات المسجد النبوي وتنظيم حركة سير العابرين والمشاة من وإلى المسجد النبوي من الزوار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أكثر من 200 قائد وكشاف يواصلون خدماتهم لزوار المسجد النبوي
سبق

تواصل الفرق الكشفية تقديم خدماتها لزوار المسجد النبوي بالتعاون مع رجال الأمن ووكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي في ساحات وأروقة المسجد النبوي ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام, بمشاركة أكثر من 200 كشاف وقائد من تعليم المدينة المنورة, ضمن مركز "إيثار" التطوعي لهذا العام.

وأوضح مدير مركز "إيثار" الكشفي التطوعي ناصر عايض الرويثي أن عدد المشاركين في العمل الكشفي لهذا العام ضمن مركز "إيثار" الكشفي التطوعي أكثر من 200 كشاف وقائد من تعليم المدينة المنورة, مشيراً إلى أن المركز يأتي ضمن برنامج النادي الموسمي الكشفي التطوعي بمشروع الأندية الموسمية "إجازتي4" بهدف تقديم الخدمات التطوعية المختلفة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي وتقديم مختلف الخدمات التطوعية والوطنية وتقديم الخدمات المختلفة لشرائح المجتمع كافة.

من جهة أخرى بين المشرف على كشافة منطقة المدينة المنورة صالح محمد صالح، أن من مهام وواجبات أفراد الكشافة المشاركين بمركز "إيثار"، الإسهام في تقديم الخدمات المناسبة لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وبين صالح أن دور أفراد الكشافة إرشاد التائهين من كبار السن والأطفال، وخدمة التوصيل للحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة باليدين والتنظيم في ساحات المسجد النبوي وتنظيم حركة سير العابرين والمشاة من وإلى المسجد النبوي من الزوار.

26 مايو 2019 - 21 رمضان 1440
07:57 PM

أكثر من 200 قائد وكشاف يواصلون خدماتهم لزوار المسجد النبوي

ضمن مركز "إيثار" مع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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تواصل الفرق الكشفية تقديم خدماتها لزوار المسجد النبوي بالتعاون مع رجال الأمن ووكالة الرئاسة العامة للمسجد النبوي في ساحات وأروقة المسجد النبوي ومع دخول العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لهذا العام, بمشاركة أكثر من 200 كشاف وقائد من تعليم المدينة المنورة, ضمن مركز "إيثار" التطوعي لهذا العام.

وأوضح مدير مركز "إيثار" الكشفي التطوعي ناصر عايض الرويثي أن عدد المشاركين في العمل الكشفي لهذا العام ضمن مركز "إيثار" الكشفي التطوعي أكثر من 200 كشاف وقائد من تعليم المدينة المنورة, مشيراً إلى أن المركز يأتي ضمن برنامج النادي الموسمي الكشفي التطوعي بمشروع الأندية الموسمية "إجازتي4" بهدف تقديم الخدمات التطوعية المختلفة لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي وتقديم مختلف الخدمات التطوعية والوطنية وتقديم الخدمات المختلفة لشرائح المجتمع كافة.

من جهة أخرى بين المشرف على كشافة منطقة المدينة المنورة صالح محمد صالح، أن من مهام وواجبات أفراد الكشافة المشاركين بمركز "إيثار"، الإسهام في تقديم الخدمات المناسبة لزوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع الجهات المشاركة.

وبين صالح أن دور أفراد الكشافة إرشاد التائهين من كبار السن والأطفال، وخدمة التوصيل للحجاج من كبار السن بالعربات المدفوعة باليدين والتنظيم في ساحات المسجد النبوي وتنظيم حركة سير العابرين والمشاة من وإلى المسجد النبوي من الزوار.

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