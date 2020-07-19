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عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج "النصر والعالمية الثانية"

ارتفع سقف طموحات جماهير النصر كثيراً عقب نجاح إدارة الفريق في إبرام عدد من الصفقات الهامة؛ حيث دشنت الجماهير هاشتاجًا حثّت من خلاله اللاعبين على العودة للعالمية من جديد.


ودخل هاشتاج "النصر والعالمية الثانية" ضمن قائمة الأكثر تداولاً في السعودية؛ حيث أعربت فيه الجماهير عن رغبتها في التتويج باللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة في بطولة العالم للأندية.

واستعادت جماهير النصر في التغريدات كيف أن فريقها كان أول عالمي في آسيا، وأن مشاركته في البطولة كانت أمام فرق عملاقة مثل ريال مدريد؛ حيث تمنت استعادة هذا التاريخ من جديد.

وكانت إدارة النصر قد نجحت في إبرام عدة صفقات هامة للفريق؛ كان أبرزها التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري، ولاعب أحد عبدالعزيز العلاوي، ولاعب الأنصار عبدالله الشنقيطي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج "النصر والعالمية الثانية"
سبق

ارتفع سقف طموحات جماهير النصر كثيراً عقب نجاح إدارة الفريق في إبرام عدد من الصفقات الهامة؛ حيث دشنت الجماهير هاشتاجًا حثّت من خلاله اللاعبين على العودة للعالمية من جديد.


ودخل هاشتاج "النصر والعالمية الثانية" ضمن قائمة الأكثر تداولاً في السعودية؛ حيث أعربت فيه الجماهير عن رغبتها في التتويج باللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة في بطولة العالم للأندية.

واستعادت جماهير النصر في التغريدات كيف أن فريقها كان أول عالمي في آسيا، وأن مشاركته في البطولة كانت أمام فرق عملاقة مثل ريال مدريد؛ حيث تمنت استعادة هذا التاريخ من جديد.

وكانت إدارة النصر قد نجحت في إبرام عدة صفقات هامة للفريق؛ كان أبرزها التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري، ولاعب أحد عبدالعزيز العلاوي، ولاعب الأنصار عبدالله الشنقيطي.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:34 PM

عقب صفقات مؤثرة.. جماهير الفريق تدشن هاشتاج "النصر والعالمية الثانية"

A A A
محمد السيّد - الرياض
13
2,597

ارتفع سقف طموحات جماهير النصر كثيراً عقب نجاح إدارة الفريق في إبرام عدد من الصفقات الهامة؛ حيث دشنت الجماهير هاشتاجًا حثّت من خلاله اللاعبين على العودة للعالمية من جديد.


ودخل هاشتاج "النصر والعالمية الثانية" ضمن قائمة الأكثر تداولاً في السعودية؛ حيث أعربت فيه الجماهير عن رغبتها في التتويج باللقب الآسيوي، ومن ثم المشاركة في بطولة العالم للأندية.

واستعادت جماهير النصر في التغريدات كيف أن فريقها كان أول عالمي في آسيا، وأن مشاركته في البطولة كانت أمام فرق عملاقة مثل ريال مدريد؛ حيث تمنت استعادة هذا التاريخ من جديد.

وكانت إدارة النصر قد نجحت في إبرام عدة صفقات هامة للفريق؛ كان أبرزها التعاقد مع اللاعب الدولي عبدالفتاح عسيري، ولاعب أحد عبدالعزيز العلاوي، ولاعب الأنصار عبدالله الشنقيطي.

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