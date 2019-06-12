"البيئة" تستكشف الجراد الصحراوي في مساحة 1.1 مليون هكتار خلال 6 أشهر

الوزارة: مركز المكافحة ينفذ عمليات المسح الاستباقية لمنع أضراره على الزراعة

نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في رفع مساحة استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي في جميع مناطق المملكة بنسبة 172% مقارنة بالعام الماضي، لترتفع المساحة المستكشفة إلى 1.1 مليون هكتار خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالمساحة الإجمالية خلال 2018م، والتي بلغت نحو 411.9 ألف هكتار، ورصدت إصابة في نحو 202.18 ألف هكتار، عالجت منها نحو 201.17 ألف هكتار تمثل 99.4 % من المناطق المصابة منذ بداية العام وحتى 8 يونيو الجاري.

ووفقاً لتقرير أعمال استكشاف ومكافحة الجراد الصحراوي خلال النصف الأول من العام الحالي، بلغ إجمالي المساحة المستكشفة من الجراد الصحراوي منذ بداية 2015م وحتى 8 يونيو 2019م نحو 2.630.348 هكتاراً، بلغت المساحة المصابة منها نحو 245.372 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المعالجة 244.203 هكتار.

وأظهر التقرير أن المساحة المستكشفة خلال العام الماضي 2018م بلغت نحو 411.925 هكتاراً، وبلغت المساحة المصابة منها نحو 11.613 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المعالجة 11.456 هكتاراً.

وأوضح التقرير، أن العام 2017م شهد ارتفاع المساحة المستكشفة إلى 665.044 هكتاراً، والمساحة المصابة بالجراد الصحراوي بلغت نحو 11.682 هكتاراً تم معالجتها بالكامل، مضيفاً أن العام 2016م شهد استكشاف نحو 212.551 هكتاراً، حيث بلغت المساحة المصابة نحو 6430 هكتاراً وتم معالجتها بنسبة 100%.

وأكد التقرير أن المساحة المستكشفة خلال العام 2015 بلغت نحو 221.944 هكتاراً، بينما بلغت المساحة المصابة نحو 13.463 تم معالجتها بنسبة 100%.

وأشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة ينفذ عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الموسمي، وتستهدف العمليات رصد غزو الجراد المتوقع في بعض المناطق والحد من نشاطه، لمنع أضراره على القطاع الزراعي وعبوره إلى الدول المجاورة.