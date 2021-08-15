محافظ المجاردة يدشن انطلاق العمل في المقر الجديد لعيادة "تطمن"

برعاية أمير عسير وتعاون بين القطاع الصحي والبلدية

أعلن محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح صباح اليوم بمكتبه انطلاق العمل في عيادة (تطمن) في مقرها الجديد بمقر اللجنة الثقافية سابقاً وذلك بعد تجهيز المقر الجديد والانتقال إليه وفقاً للتعاون المشترك بين القطاع الصحي بالمجاردة وبلدية المجاردة واللجنة الثقافية بمحافظة المجاردة، وذلك بناءً على توجيهات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير بالعمل الأفقي بين الإدارات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين على الوجه المطلوب.

جاء ذلك بحضور مدير القطاع الصحي بالمجاردة إبراهيم محمد عسيري ومستشار مدير القطاع الصحي بالمجاردة سعيد بشران العمري حيث تم التدشين عن بعد تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.