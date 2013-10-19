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بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي .. إدارة المراقبين والمنسقين باتحاد القدم تعقد ورشة عمل

عقدت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة 52 متدرباً وبحضور مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي سي مي شيات بريان وعضوي الاتحاد السعودي مدير الدورة معيض الشهري ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وافتتح القاسم ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالحضور ومشيداً بالوقت نفسه بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متمثلاً في إدارة المراقبين والمنسقين لإقامة هذه الورشة التي ستضيف للجميع، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه استعرض نعيم البكر عمل لجنة المسابقات واللوائح والأنظمة التي تخص جميع المسابقات التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي ختام الورشة قدم مدير البطولة معيض الشهري شكره وتقديره للجميع على الحضور والاستفادة مؤكداً على ضرورة مواصلة إقامة هذه الورش التي من شأنها تطوير عمل المراقبين والمنسقين، مثمناً جهود الاتحاد الآسيوي في التعاون مع الاتحادات الأهلية في هذا الصدد بما يعزز من تطوير كرة القدم في القارة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي .. إدارة المراقبين والمنسقين باتحاد القدم تعقد ورشة عمل
سبق

عقدت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة 52 متدرباً وبحضور مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي سي مي شيات بريان وعضوي الاتحاد السعودي مدير الدورة معيض الشهري ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وافتتح القاسم ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالحضور ومشيداً بالوقت نفسه بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متمثلاً في إدارة المراقبين والمنسقين لإقامة هذه الورشة التي ستضيف للجميع، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه استعرض نعيم البكر عمل لجنة المسابقات واللوائح والأنظمة التي تخص جميع المسابقات التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي ختام الورشة قدم مدير البطولة معيض الشهري شكره وتقديره للجميع على الحضور والاستفادة مؤكداً على ضرورة مواصلة إقامة هذه الورش التي من شأنها تطوير عمل المراقبين والمنسقين، مثمناً جهود الاتحاد الآسيوي في التعاون مع الاتحادات الأهلية في هذا الصدد بما يعزز من تطوير كرة القدم في القارة.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
07:36 PM

بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي .. إدارة المراقبين والمنسقين باتحاد القدم تعقد ورشة عمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت إدارة المراقبين والمنسقين بالاتحاد السعودي لكرة القدم ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي تستمر لمدة يومين بمشاركة 52 متدرباً وبحضور مدير المراقبين والمنسقين بالاتحاد الآسيوي سي مي شيات بريان وعضوي الاتحاد السعودي مدير الدورة معيض الشهري ورئيس لجنة المسابقات نعيم البكر، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم.

وافتتح القاسم ورشة العمل بكلمة رحب فيها بالحضور ومشيداً بالوقت نفسه بدعم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم متمثلاً في إدارة المراقبين والمنسقين لإقامة هذه الورشة التي ستضيف للجميع، متمنياً للجميع التوفيق.

من جانبه استعرض نعيم البكر عمل لجنة المسابقات واللوائح والأنظمة التي تخص جميع المسابقات التي تقام تحت إشراف الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفي ختام الورشة قدم مدير البطولة معيض الشهري شكره وتقديره للجميع على الحضور والاستفادة مؤكداً على ضرورة مواصلة إقامة هذه الورش التي من شأنها تطوير عمل المراقبين والمنسقين، مثمناً جهود الاتحاد الآسيوي في التعاون مع الاتحادات الأهلية في هذا الصدد بما يعزز من تطوير كرة القدم في القارة.

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