"عتيبية مكة".. ضبط مستودع عشوائي يحوي 60 ألف مادة بلاستيكية

الأمانة سلمت العمالة المخالفة للجهات الأمنية لتطبيق الإجراء النظامي

ضبط قسم الأسواق والمحلات التجارية ببلدية العتيبية الفرعية في مكة المكرمة، كمية كبيرة من المواد البلاستيكية لمطاعم شهيرة عبارة عن سفر طعام وأكياس تعبئة تقدر بـ ٦٠ ألف مادة بلاستيكية داخل مستودع عشوائي.

ويقع المستودع المخالف في أرض فضاء في حي شارع منصور، وتبين أنه يفتقد لاشتراطات التخزين النظامية والمواد الموجودة فيها تتعرض لحرارة الشمس وتشرف عليه مجموعة من العمالة المخالفة.

وقال رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد: بعض العمالة الوافدة تستغل فترات المنع في مخالفة الأنظمة وأن دور البلدية هو حماية المجتمع ومكافحة الظواهر السلبية اللتي قد تؤثر على صحة المواطن والمقيم.

وأضاف: تمت متابعة احدى سيارات النقل الصغيرة ومراقبتها عن بعد حتى استقرت داخل المستودع وعلى الفور تمت مداهمة الموقع من أجل إتلاف المواد الغير صالحة والتي تعرضت للأتربة والغبار وأشعة الشمس.

وأكد رئيس البلدية أن الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام في إطار الحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كافة التدابير الوقائية التي تضمن عملية الإصحاح البيئي.

وأشار إلى استمرار التنسيق مع الجهة المختصة لمصادرة كافة المواد الموجودة داخل المستودع العشوائي وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية وتطبيق الإجراء النظامي بحقهم.