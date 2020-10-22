سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837
عدد المتوفين يبلغ 1147.. وحالات الشفاء وصلت إلى 97.949
بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.
سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-10-22
بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.
22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442
01:55 PM
سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837
عدد المتوفين يبلغ 1147.. وحالات الشفاء وصلت إلى 97.949
بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.
وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.