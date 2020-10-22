وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.

سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-22 بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة. وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.

22 أكتوبر 2020 - 5 ربيع الأول 1442 01:55 PM

سلطنة عمان: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ"كورونا" إلى 111.837 عدد المتوفين يبلغ 1147.. وحالات الشفاء وصلت إلى 97.949





A A A





0 مشاركة

بلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في سلطنة عمان 111.837 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 1147 وفاة.

وذكرت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء، بلغت 97.949 حالة؛ مفيدةً بأن عدد المنومين خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 62 حالة؛ ليصل إجمالي المنومين إلى 486؛ فيما بلغ عدد المنومين في العناية المركزة 202.