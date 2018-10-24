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"الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" بميناء ضباء

قالت: بشروط محدّدة منها التأمين الإلزامي ودفع عمولة السعي والتقيد بالاحترازات

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك ميناء ضباء، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المزاد سيكون يوم الإثنين الأول من فبراير، في العاشرة صباحاً بجمرك ميناء ضباء.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.

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"الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" بميناء ضباء
سبق

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك ميناء ضباء، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المزاد سيكون يوم الإثنين الأول من فبراير، في العاشرة صباحاً بجمرك ميناء ضباء.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.

24 أكتوبر 2021 - 18 ربيع الأول 1443
01:16 PM

"الزكاة والضريبة والجمارك" تعلن عن مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" بميناء ضباء

قالت: بشروط محدّدة منها التأمين الإلزامي ودفع عمولة السعي والتقيد بالاحترازات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إقامة مزاد علني لبيع "سيارات وبضائع منوّعة" في جمرك ميناء ضباء، وفق الضوابط والاشتراطات.

ولفتت الهيئة عبر إنفوجرافيك على حسابها بتويتر، إلى أن المزاد سيكون يوم الإثنين الأول من فبراير، في العاشرة صباحاً بجمرك ميناء ضباء.

وأضافت، أنه يشترط للدخول في المزاد التقيد بالضوابط التالية، دفع مبلغ تأمين إلزامي 50 ألف ريال بشيك مصدّق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وإخراج البضائع والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي وقدرها 2.5 % علاوة على قيمة البيع، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية كافة، وفق توجيهات وزارة الصحة.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,517
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,726
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38 مليار ..

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