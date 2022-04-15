"أونروا" تُطلق "التعلم الإلكتروني" للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان

في سياق الجهود الهادفة لحمايتهم وأهلهم من انتشار فيروس كورونا

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، برنامج التعلم والتدريس عن بُعد للطلبة الفلسطينيين المسجلين في مدارسها في لبنان، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة أونروا، سالم ديب: الوكالة الأممية عملت على تطوير برنامج التعلّم الالكتروني من أجل حماية الطلبة الفلسطينيين وأهلهم من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "أونروا" تتعامل بجدية مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحال، مؤكداً أن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً عن المدرسة إنما هو يهدف إلى تعزيز التعلم في أثناء وجود الطالب في البيت أثناء الأزمات، وهو يركز على التعلم الذاتي للطالب ويعزّز استقلالية الطالب واعتماده على نفسه.