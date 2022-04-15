النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أونروا" تُطلق "التعلم الإلكتروني" للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان

في سياق الجهود الهادفة لحمايتهم وأهلهم من انتشار فيروس كورونا

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، برنامج التعلم والتدريس عن بُعد للطلبة الفلسطينيين المسجلين في مدارسها في لبنان، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة أونروا، سالم ديب: الوكالة الأممية عملت على تطوير برنامج التعلّم الالكتروني من أجل حماية الطلبة الفلسطينيين وأهلهم من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "أونروا" تتعامل بجدية مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحال، مؤكداً أن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً عن المدرسة إنما هو يهدف إلى تعزيز التعلم في أثناء وجود الطالب في البيت أثناء الأزمات، وهو يركز على التعلم الذاتي للطالب ويعزّز استقلالية الطالب واعتماده على نفسه.

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"أونروا" تُطلق "التعلم الإلكتروني" للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان
سبق

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، برنامج التعلم والتدريس عن بُعد للطلبة الفلسطينيين المسجلين في مدارسها في لبنان، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة أونروا، سالم ديب: الوكالة الأممية عملت على تطوير برنامج التعلّم الالكتروني من أجل حماية الطلبة الفلسطينيين وأهلهم من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "أونروا" تتعامل بجدية مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحال، مؤكداً أن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً عن المدرسة إنما هو يهدف إلى تعزيز التعلم في أثناء وجود الطالب في البيت أثناء الأزمات، وهو يركز على التعلم الذاتي للطالب ويعزّز استقلالية الطالب واعتماده على نفسه.

15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
01:47 PM
اخر تعديل
15 إبريل 2020 - 22 شعبان 1441
03:30 PM

"أونروا" تُطلق "التعلم الإلكتروني" للطلبة الفلسطينيين اللاجئين في لبنان

في سياق الجهود الهادفة لحمايتهم وأهلهم من انتشار فيروس كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
208

أطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، برنامج التعلم والتدريس عن بُعد للطلبة الفلسطينيين المسجلين في مدارسها في لبنان، منعاً لانتشار فيروس كورونا.

وقال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة أونروا، سالم ديب: الوكالة الأممية عملت على تطوير برنامج التعلّم الالكتروني من أجل حماية الطلبة الفلسطينيين وأهلهم من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: "أونروا" تتعامل بجدية مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على واقع الحال، مؤكداً أن هذا البرنامج لا يمكن أن يكون بديلاً عن المدرسة إنما هو يهدف إلى تعزيز التعلم في أثناء وجود الطالب في البيت أثناء الأزمات، وهو يركز على التعلم الذاتي للطالب ويعزّز استقلالية الطالب واعتماده على نفسه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,242
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,543
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,101
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,288

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة