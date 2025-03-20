القيادة تهنئ رئيس جمهورية ناميبيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

في برقيتين من خادم الحرمين وولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس هاجي جينجوب؛ رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس هاجي جينجوب؛ رئيس جمهورية ناميبيا، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وعبّر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية ناميبيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.