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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

غيوم وسحب رعدية ممطرة وضباب بالمرتفعات

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك, الجوف, الحدود الشمالية, المدينة المنوّرة, حائل، والقصيم، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الأرصاد حالة الطقس رياح مثيرة للأتربة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك, الجوف, الحدود الشمالية, المدينة المنوّرة, حائل، والقصيم، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
01:03 PM

"الأرصاد": رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية على هذه المناطق

غيوم وسحب رعدية ممطرة وضباب بالمرتفعات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: تبوك, الجوف, الحدود الشمالية, المدينة المنوّرة, حائل، والقصيم، كما تكون السماء غائمةً جزئياً إلى غائمة مع فرصة تكوُّن سُحب رعديّة مُمطرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، كما يُتوقع تكوُّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 14 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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