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"صحة جدة" عن ادعاء "موظفة فيديو التحرش": معاملتها أحيلت للنيابة وطلبها أجيب

أكدت لـ"سبق" أنها تصرفت وفق النظام بكافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة

كشفت "صحة جدة" لـ"سبق" موقفها حيال المقطع المتداول الذي ظهرت فيه موظفة تعرضت للتحرش من رئيس قسمها قبل عدة أشهر، وتدعي أنها لم تأخذ حقها حتى الآن.

وقالت "صحة جدة" في ردٍ على مقطع الموظفة المتداول: "الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ".


وأضافت: "جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف"، وأكدت "صحة جدة" أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.

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"صحة جدة" عن ادعاء "موظفة فيديو التحرش": معاملتها أحيلت للنيابة وطلبها أجيب
سبق

كشفت "صحة جدة" لـ"سبق" موقفها حيال المقطع المتداول الذي ظهرت فيه موظفة تعرضت للتحرش من رئيس قسمها قبل عدة أشهر، وتدعي أنها لم تأخذ حقها حتى الآن.

وقالت "صحة جدة" في ردٍ على مقطع الموظفة المتداول: "الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ".


وأضافت: "جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف"، وأكدت "صحة جدة" أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.

27 سبتمبر 2019 - 28 محرّم 1441
08:16 PM

"صحة جدة" عن ادعاء "موظفة فيديو التحرش": معاملتها أحيلت للنيابة وطلبها أجيب

أكدت لـ"سبق" أنها تصرفت وفق النظام بكافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
8
4,416

كشفت "صحة جدة" لـ"سبق" موقفها حيال المقطع المتداول الذي ظهرت فيه موظفة تعرضت للتحرش من رئيس قسمها قبل عدة أشهر، وتدعي أنها لم تأخذ حقها حتى الآن.

وقالت "صحة جدة" في ردٍ على مقطع الموظفة المتداول: "الموظفة تقدمت بشكواها لدى صحة جدة وتم الرفع لمقام محافظة جدة بطلب إحالة الموضوع للنيابة العامة وتم إحالة المعاملة للنيابة بتاريخ 11-9-1440هـ".


وأضافت: "جرى إجابة طلب الموظفة بإنهاء تكليفها وإعادتها إلى مقر وظيفتها الأساسي في صحة الطائف"، وأكدت "صحة جدة" أنها تعاملت وفق النظام في كافة الشكاوى المتعددة التي تقدمت بها الموظفة.

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