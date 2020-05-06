شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري
بعد العثور على جثة المجني عليه داخل مركبته
تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم في جريمة قتل وقعت صباح اليوم راح ضحيتها مواطن.
وتلقت الجهات الامنية بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار، قبل التوجه إلى الموقع والعثور على شخص متوفى داخل مركبته نتيجة تعرضه لطلاق ناري.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
شرطة الجموم
شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري
هادي العصيمي
سبق
2020-05-06
تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم في جريمة قتل وقعت صباح اليوم راح ضحيتها مواطن.
وتلقت الجهات الامنية بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار، قبل التوجه إلى الموقع والعثور على شخص متوفى داخل مركبته نتيجة تعرضه لطلاق ناري.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
02:54 PM
شرطة الجموم تحقق في مقتل مواطن بطلق ناري
بعد العثور على جثة المجني عليه داخل مركبته
تحقق الجهات الأمنية بشرطة محافظة الجموم في جريمة قتل وقعت صباح اليوم راح ضحيتها مواطن.
وتلقت الجهات الامنية بلاغاً يفيد بوقوع إطلاق نار، قبل التوجه إلى الموقع والعثور على شخص متوفى داخل مركبته نتيجة تعرضه لطلاق ناري.
وستوافيكم "سبق" بتفاصيل أوسع حال توافرها.