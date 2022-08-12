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وسط تدابير احترازية.. العارضة تودع الشبان الأربعة ضحايا جبل العبادل

أديت صلاة الجنائز الأربع وتم دفنهم بمقبرتي المرواية وزرقة بالمحافظة

ودعت محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، اليوم الأربعاء، الشبان الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث مأساوي بعد أن جرفت السيول مركبتهم من نوع "جيب" مساء الخميس عندما كانوا في نزهة بأحد المواقع بجبال العبادل شرق المحافظة قبل أن يتم العثور على جثثهم صباح أمس.


وأديت الصلاة على الجنائز الأربع وتم دفنهم في مقبرة المرواية ومقبرة زرقة بالعارضة تحت إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتقال عدوى "كورونا".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط تدابير احترازية.. العارضة تودع الشبان الأربعة ضحايا جبل العبادل
سبق

ودعت محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، اليوم الأربعاء، الشبان الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث مأساوي بعد أن جرفت السيول مركبتهم من نوع "جيب" مساء الخميس عندما كانوا في نزهة بأحد المواقع بجبال العبادل شرق المحافظة قبل أن يتم العثور على جثثهم صباح أمس.


وأديت الصلاة على الجنائز الأربع وتم دفنهم في مقبرة المرواية ومقبرة زرقة بالعارضة تحت إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتقال عدوى "كورونا".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
08:37 PM

وسط تدابير احترازية.. العارضة تودع الشبان الأربعة ضحايا جبل العبادل

أديت صلاة الجنائز الأربع وتم دفنهم بمقبرتي المرواية وزرقة بالمحافظة

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قاسم الخبراني - جازان
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2,286

ودعت محافظة العارضة شرق منطقة "جازان"، اليوم الأربعاء، الشبان الأربعة الذين لقوا حتفهم في حادث مأساوي بعد أن جرفت السيول مركبتهم من نوع "جيب" مساء الخميس عندما كانوا في نزهة بأحد المواقع بجبال العبادل شرق المحافظة قبل أن يتم العثور على جثثهم صباح أمس.


وأديت الصلاة على الجنائز الأربع وتم دفنهم في مقبرة المرواية ومقبرة زرقة بالعارضة تحت إجراءات وتدابير احترازية لمنع انتقال عدوى "كورونا".

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