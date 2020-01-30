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أمريكا تدعو إسرائيل إلى عدم التسرع في ضم مستوطنات الضفة الغربية

معظم دول العالم تعتبرها غير شرعية

ذكر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ترغب أن تنتظر إسرائيل لما بعد انتخاباتها المقررة في الثاني من مارس (آذار) قبل أن تقوم بأي تحرك نحو ضم مستوطنات الضفة الغربية، بحسب ما أفادت "رويترز".

وردًا على سؤال عن موافقة واشنطن على احتمال بدء إسرائيل عملية ضم قريبًا ربما في مطلع الأسبوع المقبل، قال "كوشنر" في مقابلة عبر الفيديو مع "جي. زيرو ميديا" التابعة لمؤسسة "أوراسيا جروب" لتحليل المخاطر السياسية، نشرت على الإنترنت اليوم (الخميس): "لا. لقد اتفقنا معهم على تشكيل فريق فني للبدء في الدراسة والأخذ بالخريطة المتصورة".

وتعتبر معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي انتُزعت خلال الحرب انتهاك للقانون الدولي.

كوشنر

الرئيسية/ أخبار العالم

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أمريكا تدعو إسرائيل إلى عدم التسرع في ضم مستوطنات الضفة الغربية
سبق

ذكر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ترغب أن تنتظر إسرائيل لما بعد انتخاباتها المقررة في الثاني من مارس (آذار) قبل أن تقوم بأي تحرك نحو ضم مستوطنات الضفة الغربية، بحسب ما أفادت "رويترز".

وردًا على سؤال عن موافقة واشنطن على احتمال بدء إسرائيل عملية ضم قريبًا ربما في مطلع الأسبوع المقبل، قال "كوشنر" في مقابلة عبر الفيديو مع "جي. زيرو ميديا" التابعة لمؤسسة "أوراسيا جروب" لتحليل المخاطر السياسية، نشرت على الإنترنت اليوم (الخميس): "لا. لقد اتفقنا معهم على تشكيل فريق فني للبدء في الدراسة والأخذ بالخريطة المتصورة".

وتعتبر معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي انتُزعت خلال الحرب انتهاك للقانون الدولي.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
04:18 PM

أمريكا تدعو إسرائيل إلى عدم التسرع في ضم مستوطنات الضفة الغربية

معظم دول العالم تعتبرها غير شرعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن ترغب أن تنتظر إسرائيل لما بعد انتخاباتها المقررة في الثاني من مارس (آذار) قبل أن تقوم بأي تحرك نحو ضم مستوطنات الضفة الغربية، بحسب ما أفادت "رويترز".

وردًا على سؤال عن موافقة واشنطن على احتمال بدء إسرائيل عملية ضم قريبًا ربما في مطلع الأسبوع المقبل، قال "كوشنر" في مقابلة عبر الفيديو مع "جي. زيرو ميديا" التابعة لمؤسسة "أوراسيا جروب" لتحليل المخاطر السياسية، نشرت على الإنترنت اليوم (الخميس): "لا. لقد اتفقنا معهم على تشكيل فريق فني للبدء في الدراسة والأخذ بالخريطة المتصورة".

وتعتبر معظم الدول أن المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي التي انتُزعت خلال الحرب انتهاك للقانون الدولي.

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