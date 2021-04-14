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أمريكا تدعم سلاسل إمداد الغذاء بـ15.5 مليار دولار ضمن مكافحة "كورونا"

تشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم (الثلاثاء)؛ أن وزارة الزراعة الأمريكية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.


وبيّنت المصادر أن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع، إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع باستخدام جزء من مبلغ أقرّه الكونجرس بقيمة 23.5 مليار دولار لدعم الزراعة في إطار مشروع قانون للتحفيز لمواجهة تبعات الوباء الشهر الماضي، إضافة لبعض التمويل المتاح لدى وزارة الزراعة.

وأشارت إلى أن الخطة المبدئية ستعلن قريبًا ربما هذا الأسبوع، وستفصل الوزارة لاحقًا مراحل أخرى في برنامج الدعم بمجرد إتاحة مزيد من أموال حزم التحفيز ما قد يكون في يوليو (تموز) المقبل.

أمريكا فيروس كورونا الجديد

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أمريكا تدعم سلاسل إمداد الغذاء بـ15.5 مليار دولار ضمن مكافحة "كورونا"
سبق

نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم (الثلاثاء)؛ أن وزارة الزراعة الأمريكية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.


وبيّنت المصادر أن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع، إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع باستخدام جزء من مبلغ أقرّه الكونجرس بقيمة 23.5 مليار دولار لدعم الزراعة في إطار مشروع قانون للتحفيز لمواجهة تبعات الوباء الشهر الماضي، إضافة لبعض التمويل المتاح لدى وزارة الزراعة.

وأشارت إلى أن الخطة المبدئية ستعلن قريبًا ربما هذا الأسبوع، وستفصل الوزارة لاحقًا مراحل أخرى في برنامج الدعم بمجرد إتاحة مزيد من أموال حزم التحفيز ما قد يكون في يوليو (تموز) المقبل.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:10 PM

أمريكا تدعم سلاسل إمداد الغذاء بـ15.5 مليار دولار ضمن مكافحة "كورونا"

تشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "رويترز" عن ثلاثة مصادر مطلعة، اليوم (الثلاثاء)؛ أن وزارة الزراعة الأمريكية ستنفق ما يصل إلى 15.5 مليار دولار كمرحلة أولية في خطتها لدعم سلاسل إمداد الغذاء في البلاد التي تعاني من تبعات تفشي فيروس كورونا المستجد.


وبيّنت المصادر أن الخطة المبدئية ستشمل مدفوعات مباشرة للمزارعين وأصحاب المزارع، إضافة لإجراءات دعم أخرى للقطاع باستخدام جزء من مبلغ أقرّه الكونجرس بقيمة 23.5 مليار دولار لدعم الزراعة في إطار مشروع قانون للتحفيز لمواجهة تبعات الوباء الشهر الماضي، إضافة لبعض التمويل المتاح لدى وزارة الزراعة.

وأشارت إلى أن الخطة المبدئية ستعلن قريبًا ربما هذا الأسبوع، وستفصل الوزارة لاحقًا مراحل أخرى في برنامج الدعم بمجرد إتاحة مزيد من أموال حزم التحفيز ما قد يكون في يوليو (تموز) المقبل.

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