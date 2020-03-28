"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).
وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".
أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).
وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".فيروس كورونا الجديد تركيا
أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).
وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".
أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).
وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".