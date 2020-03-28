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"الصحة" تعلن عن تسجيل 96 حالة جديدة لفيروس "كورونا".. وتعافي 29 حالة

"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108

الإصابات تقفز إلى 7402

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).

وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".

فيروس كورونا الجديد تركيا

الرئيسية/ أخبار العالم

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"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108
سبق

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).

وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
08:46 PM

"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108

الإصابات تقفز إلى 7402

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).

وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".

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