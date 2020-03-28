وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".

أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).

"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108 صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-03-28 أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت). وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441 08:46 PM

"كورونا" يرتفع بعدد قتلاه في تركيا إلى 108 الإصابات تقفز إلى 7402





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أفاد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة بأن عدد حالات الوفاة من فيروس كورونا زاد 16 حالة إلى 108 حالات اليوم (السبت).

وبيَّن "قوجة" أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس ارتفع 1704 حالات؛ لتصبح 7402، وفقًا لـ"رويترز".