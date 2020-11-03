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خلال أكتوبر.. الموارد البشرية تنفذ 21 ألف زيارة تفتيشية في الرياض

شملت المجمعات والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأنظمة

كشفت آخر التقارير الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال شهر أكتوبر المنصرم تجاوزت 21 ألف زيارة تفتيشية، شملت المجمعات والمحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

وقال التقرير: الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة واسفرت عن ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها حسب الاختصاص.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.

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خلال أكتوبر.. الموارد البشرية تنفذ 21 ألف زيارة تفتيشية في الرياض
سبق

كشفت آخر التقارير الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال شهر أكتوبر المنصرم تجاوزت 21 ألف زيارة تفتيشية، شملت المجمعات والمحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

وقال التقرير: الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة واسفرت عن ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها حسب الاختصاص.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
05:02 PM

خلال أكتوبر.. الموارد البشرية تنفذ 21 ألف زيارة تفتيشية في الرياض

شملت المجمعات والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأنظمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت آخر التقارير الصادرة عن إدارة التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، أن عدد الزيارات الميدانية التي نفذتها فرق التفتيش في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها خلال شهر أكتوبر المنصرم تجاوزت 21 ألف زيارة تفتيشية، شملت المجمعات والمحال التجارية؛ للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل.

وقال التقرير: الزيارات شملت جميع الأنشطة المستهدفة بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة واسفرت عن ضبط أكثر من 400 مخالفة لنظام العمل ولوائحه التنفيذية، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها حسب الاختصاص.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تستقبل البلاغات عن المخالفات عبر تطبيق "معاً للرصد"، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد "19911" أو فروع الوزارة.

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