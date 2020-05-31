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أمير الرياض يطلع على الإجراءات الاحترازية بالإمارة ويستقبل منسوبيها

أكد على ما قدمته القيادة وما بذلته لمواجهة الوباء ومواكبة حالته الخاصة

اطّلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فور وصوله اليوم لقصر الحكم على ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية لمنسوبي الإمارة، عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم الذين قدموا لسموه للتهنئة بعيد الفطر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

وأعرب عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة، مثمناً جهود جميع منسوبي الإمارة في التعامل بمهنية وأداء عالٍ، وتقديم الخدمة للمواطن والمقيم في المنطقة في ظل ظروف جائحة كورونا، والتوظيف المثالي للتقنية وأدواتها المساعدة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على ما قدمته القيادة الرشيدة وما بذلته لمواجهة هذا الأمر، ومواكبة حالته الخاصة، وما ينشده ولاة الأمر من الجميع بالتكاتف والعمل الواحد للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل قدرة وتمكّن، وإضافة أكبر للوطن وقطاعاته.

من جهته، قدّم وكيل إمارة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة الشكر والامتنان لسموه على ما يحظى به الجميع من متابعة ودعم أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العملية ورفع إمكاناتها وتعاملها العاجل مع الظروف الراهنة.

الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يطلع على الإجراءات الاحترازية بالإمارة ويستقبل منسوبيها
سبق

اطّلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فور وصوله اليوم لقصر الحكم على ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية لمنسوبي الإمارة، عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم الذين قدموا لسموه للتهنئة بعيد الفطر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

وأعرب عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة، مثمناً جهود جميع منسوبي الإمارة في التعامل بمهنية وأداء عالٍ، وتقديم الخدمة للمواطن والمقيم في المنطقة في ظل ظروف جائحة كورونا، والتوظيف المثالي للتقنية وأدواتها المساعدة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على ما قدمته القيادة الرشيدة وما بذلته لمواجهة هذا الأمر، ومواكبة حالته الخاصة، وما ينشده ولاة الأمر من الجميع بالتكاتف والعمل الواحد للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل قدرة وتمكّن، وإضافة أكبر للوطن وقطاعاته.

من جهته، قدّم وكيل إمارة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة الشكر والامتنان لسموه على ما يحظى به الجميع من متابعة ودعم أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العملية ورفع إمكاناتها وتعاملها العاجل مع الظروف الراهنة.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:19 PM
اخر تعديل
31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
03:50 PM

أمير الرياض يطلع على الإجراءات الاحترازية بالإمارة ويستقبل منسوبيها

أكد على ما قدمته القيادة وما بذلته لمواجهة الوباء ومواكبة حالته الخاصة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اطّلع الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض فور وصوله اليوم لقصر الحكم على ما اتخذ من إجراءات وتدابير احترازية لمنسوبي الإمارة، عقب صدور الموافقة على رفع تعليق الحضور للوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والعودة لممارسة أنشطتها المكتبية وفق الضوابط.

كما استقبل أمير منطقة الرياض في مكتبه وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري، ووكلاء الإمارة المساعدين ومديري العموم الذين قدموا لسموه للتهنئة بعيد الفطر المبارك، سائلين الله العلي القدير أن يعيده على الجميع باليمن والبركات.

وأعرب عن شكره لهم على مشاعرهم الطيبة، مثمناً جهود جميع منسوبي الإمارة في التعامل بمهنية وأداء عالٍ، وتقديم الخدمة للمواطن والمقيم في المنطقة في ظل ظروف جائحة كورونا، والتوظيف المثالي للتقنية وأدواتها المساعدة.

وأكد الأمير فيصل بن بندر على ما قدمته القيادة الرشيدة وما بذلته لمواجهة هذا الأمر، ومواكبة حالته الخاصة، وما ينشده ولاة الأمر من الجميع بالتكاتف والعمل الواحد للعودة إلى الحياة الطبيعية بكل قدرة وتمكّن، وإضافة أكبر للوطن وقطاعاته.

من جهته، قدّم وكيل إمارة منطقة الرياض باسمه ونيابة عن منسوبي الإمارة الشكر والامتنان لسموه على ما يحظى به الجميع من متابعة ودعم أسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العملية ورفع إمكاناتها وتعاملها العاجل مع الظروف الراهنة.

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