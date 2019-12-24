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بعد تعميم "الصمعاني" .. مصادر: فحص الزواج مستمر لمَن دون الـ 18 عاماً

المنع يخص عقود الأنكحة لتحقيق مصلحة الجنسين والعقوبات تنتظر المخالفين

كشف مصدر في برنامج فحص ما قبل الزواج بإدارة المختبرات وبنوك الدم بالطائف، أن استقبال وفحص المتقدمين على الزواج من الجنسين مُستمر ولن يتم النظر في العمر كشرط للفحص.

واضاف المصدر، لـ "سبق"، أنه لم يصدر أيّ تعميم رسمي بعدم فحص مَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً والبرنامج يستقبل الجميع.

وأوضح أن التعميم الصادر من وزير العدل، أمس، خاص بعقود الأنكحة والذي يمنع إجراء عقود الزواج لمَن سنه دون 18 عاماً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أصدر تعميماً موجهاً للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمَن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً.

وتتم إحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

واستند في تعميمه على الفقرة (16 / 3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج مَن قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

وتضمن التعميم، محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني فحص ما قبل الزواج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد تعميم "الصمعاني" .. مصادر: فحص الزواج مستمر لمَن دون الـ 18 عاماً
سبق

كشف مصدر في برنامج فحص ما قبل الزواج بإدارة المختبرات وبنوك الدم بالطائف، أن استقبال وفحص المتقدمين على الزواج من الجنسين مُستمر ولن يتم النظر في العمر كشرط للفحص.

واضاف المصدر، لـ "سبق"، أنه لم يصدر أيّ تعميم رسمي بعدم فحص مَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً والبرنامج يستقبل الجميع.

وأوضح أن التعميم الصادر من وزير العدل، أمس، خاص بعقود الأنكحة والذي يمنع إجراء عقود الزواج لمَن سنه دون 18 عاماً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أصدر تعميماً موجهاً للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمَن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً.

وتتم إحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

واستند في تعميمه على الفقرة (16 / 3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج مَن قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

وتضمن التعميم، محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

24 ديسمبر 2019 - 27 ربيع الآخر 1441
10:50 AM

بعد تعميم "الصمعاني" .. مصادر: فحص الزواج مستمر لمَن دون الـ 18 عاماً

المنع يخص عقود الأنكحة لتحقيق مصلحة الجنسين والعقوبات تنتظر المخالفين

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محمد الزامل - الخرمة
0
2,452

كشف مصدر في برنامج فحص ما قبل الزواج بإدارة المختبرات وبنوك الدم بالطائف، أن استقبال وفحص المتقدمين على الزواج من الجنسين مُستمر ولن يتم النظر في العمر كشرط للفحص.

واضاف المصدر، لـ "سبق"، أنه لم يصدر أيّ تعميم رسمي بعدم فحص مَن تقل أعمارهم عن 18 عاماً والبرنامج يستقبل الجميع.

وأوضح أن التعميم الصادر من وزير العدل، أمس، خاص بعقود الأنكحة والذي يمنع إجراء عقود الزواج لمَن سنه دون 18 عاماً.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ قد أصدر تعميماً موجهاً للمحاكم ومأذوني عقود الأنكحة كافة، يقضي بمنع إجراء عقود الزواج من المأذونين لمَن يقل عمره أو عمرها عن (18) عاماً.

وتتم إحالة مثل هذه الطلبات إلى المحكمة المختصة، لاستكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، تماشياً مع نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية.

واستند في تعميمه على الفقرة (16 / 3) من اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل التي تنص على أنه يلزم قبل إبرام عقود الزواج التأكد من أن تزويج مَن قل عمره عن ثمانية عشر عاماً لن يلحق به الضرر ويحقق مصالحه الفضلى ذكراً كان أو أنثى.

وتضمن التعميم، محاسبة المأذونين المخالفين والرفع بذلك للوزارة لإصدار العقوبات اللازمة بحقهم.

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