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"السهيمي" يستعرض الإجراءات الاحترازية لدوريات العاصمة المقدسة

تقليص أعداد العاملين الإداريين والتركيز على المعاملات الإلكترونية

كشف قائد الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة العميد محمد السهيمي، عن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها دوريات الأمن في تعاملاتها اليومية المكتبية والميدانية.

وخلال لقاء عبر الأثير لقناة fm إم بي سي، قال العميد "السهيمي": الإدارة العامة لدوريات الأمن حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي، وعمدت إلى تقليل العاملين الإداريين والاستفادة منهم في الأعمال الميدانية، مع توفر المستلزمات الطبية الكافية في كل مرافق الدوريات الأمنية، وعدم وجود أكثر من شخصين في مكتب إداري واحد، وأحياناً الدورية الأمنية يوجد فيها رجل أمن واحد فقط.

وأضاف: من الإجراءات الاحترازية استخدام بصمة الوجه في الحضور والانصراف للأعمال الإدارية والميدانية، ومنع المصافحة، بالإضافة إلى وجود برامج متطورة تعمل على نقل المعاملات إلكترونياً ودون تواصل يدوي من خلال برنامج الاتصالات المطور.

وأردف: نحرص على ارتداء الكمام لرجال الدوريات الأمنية، وعند إبراز الإثباتات لرجال الأمن تكون واضحة ودون تلامس بالأيدي؛ لضمان عدم انتقال الفيروس من رجل الأمن للمواطن أو العكس.

وحول أسباب تمديد المنع في العاصمة المقدسة، قال "السهيمي": المملكة كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير الاحترازية؛ حفاظاً على الصحة العامة، واتخذت كأول إجراء في محافظة القطيف، والتي طبقت فيها إجراءات احترازية، ومنع الدخول والخروج منها، بعد تسجيل حالات إيجابية للفيروس.

وأضاف: أسهم تطبيق هذه التدابير في خفض أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وثمّن دور المواطن والمقيم في الالتزام بتنفيذ تعليمات المنع منذ بداية الأزمة حتى اليوم.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السهيمي" يستعرض الإجراءات الاحترازية لدوريات العاصمة المقدسة
سبق

كشف قائد الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة العميد محمد السهيمي، عن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها دوريات الأمن في تعاملاتها اليومية المكتبية والميدانية.

وخلال لقاء عبر الأثير لقناة fm إم بي سي، قال العميد "السهيمي": الإدارة العامة لدوريات الأمن حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي، وعمدت إلى تقليل العاملين الإداريين والاستفادة منهم في الأعمال الميدانية، مع توفر المستلزمات الطبية الكافية في كل مرافق الدوريات الأمنية، وعدم وجود أكثر من شخصين في مكتب إداري واحد، وأحياناً الدورية الأمنية يوجد فيها رجل أمن واحد فقط.

وأضاف: من الإجراءات الاحترازية استخدام بصمة الوجه في الحضور والانصراف للأعمال الإدارية والميدانية، ومنع المصافحة، بالإضافة إلى وجود برامج متطورة تعمل على نقل المعاملات إلكترونياً ودون تواصل يدوي من خلال برنامج الاتصالات المطور.

وأردف: نحرص على ارتداء الكمام لرجال الدوريات الأمنية، وعند إبراز الإثباتات لرجال الأمن تكون واضحة ودون تلامس بالأيدي؛ لضمان عدم انتقال الفيروس من رجل الأمن للمواطن أو العكس.

وحول أسباب تمديد المنع في العاصمة المقدسة، قال "السهيمي": المملكة كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير الاحترازية؛ حفاظاً على الصحة العامة، واتخذت كأول إجراء في محافظة القطيف، والتي طبقت فيها إجراءات احترازية، ومنع الدخول والخروج منها، بعد تسجيل حالات إيجابية للفيروس.

وأضاف: أسهم تطبيق هذه التدابير في خفض أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وثمّن دور المواطن والمقيم في الالتزام بتنفيذ تعليمات المنع منذ بداية الأزمة حتى اليوم.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
02:13 PM

"السهيمي" يستعرض الإجراءات الاحترازية لدوريات العاصمة المقدسة

تقليص أعداد العاملين الإداريين والتركيز على المعاملات الإلكترونية

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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كشف قائد الدوريات الأمنية بالعاصمة المقدسة العميد محمد السهيمي، عن عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا التي تطبقها دوريات الأمن في تعاملاتها اليومية المكتبية والميدانية.

وخلال لقاء عبر الأثير لقناة fm إم بي سي، قال العميد "السهيمي": الإدارة العامة لدوريات الأمن حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي، وعمدت إلى تقليل العاملين الإداريين والاستفادة منهم في الأعمال الميدانية، مع توفر المستلزمات الطبية الكافية في كل مرافق الدوريات الأمنية، وعدم وجود أكثر من شخصين في مكتب إداري واحد، وأحياناً الدورية الأمنية يوجد فيها رجل أمن واحد فقط.

وأضاف: من الإجراءات الاحترازية استخدام بصمة الوجه في الحضور والانصراف للأعمال الإدارية والميدانية، ومنع المصافحة، بالإضافة إلى وجود برامج متطورة تعمل على نقل المعاملات إلكترونياً ودون تواصل يدوي من خلال برنامج الاتصالات المطور.

وأردف: نحرص على ارتداء الكمام لرجال الدوريات الأمنية، وعند إبراز الإثباتات لرجال الأمن تكون واضحة ودون تلامس بالأيدي؛ لضمان عدم انتقال الفيروس من رجل الأمن للمواطن أو العكس.

وحول أسباب تمديد المنع في العاصمة المقدسة، قال "السهيمي": المملكة كانت سبّاقة في اتخاذ التدابير الاحترازية؛ حفاظاً على الصحة العامة، واتخذت كأول إجراء في محافظة القطيف، والتي طبقت فيها إجراءات احترازية، ومنع الدخول والخروج منها، بعد تسجيل حالات إيجابية للفيروس.

وأضاف: أسهم تطبيق هذه التدابير في خفض أعداد حالات الإصابة بالفيروس.

وثمّن دور المواطن والمقيم في الالتزام بتنفيذ تعليمات المنع منذ بداية الأزمة حتى اليوم.

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