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"كورونا" يصيب ملك إسبانيا.. والأعراض خفيفة

"فيليب" علق أنشطته الرسمية لمدة 7 أيام

أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم (الأربعاء)، أن الملك فيليب السادس (54 عاماً)، أصيب بـ"كوفيد-19" والعوارض خفيفة.

وأفاد القصر في بيان بأن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له الملك هذا الصباح جاءت إيجابية، بعدما بدت عليه ليلاً عوارض خفيفة".

وأضاف أن الملكة ليتيسيا والأميرة صوفيا، لا تبدو عليهما أية عوارض ويمكنهما متابعة أنشطتهما.

وأوضح أن الملك علق أنشطته الرسمية لمدة 7 أيام.

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"كورونا" يصيب ملك إسبانيا.. والأعراض خفيفة
سبق

أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم (الأربعاء)، أن الملك فيليب السادس (54 عاماً)، أصيب بـ"كوفيد-19" والعوارض خفيفة.

وأفاد القصر في بيان بأن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له الملك هذا الصباح جاءت إيجابية، بعدما بدت عليه ليلاً عوارض خفيفة".

وأضاف أن الملكة ليتيسيا والأميرة صوفيا، لا تبدو عليهما أية عوارض ويمكنهما متابعة أنشطتهما.

وأوضح أن الملك علق أنشطته الرسمية لمدة 7 أيام.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
05:15 PM

"كورونا" يصيب ملك إسبانيا.. والأعراض خفيفة

"فيليب" علق أنشطته الرسمية لمدة 7 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن القصر الملكي الإسباني اليوم (الأربعاء)، أن الملك فيليب السادس (54 عاماً)، أصيب بـ"كوفيد-19" والعوارض خفيفة.

وأفاد القصر في بيان بأن نتيجة فحص كورونا الذي خضع له الملك هذا الصباح جاءت إيجابية، بعدما بدت عليه ليلاً عوارض خفيفة".

وأضاف أن الملكة ليتيسيا والأميرة صوفيا، لا تبدو عليهما أية عوارض ويمكنهما متابعة أنشطتهما.

وأوضح أن الملك علق أنشطته الرسمية لمدة 7 أيام.

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