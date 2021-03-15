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غبار وحرارة تشهدهما أجواء العاصمة المقدسة.. الآن

تشتد فترتي الظهيرة وما بعد منتصف اليوم

تشهد العاصمة المقدسة الآن موجة غبار، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

ويؤكد خبير الطقس، صالح الشيخي، أن مكة ومحيطها -مثلما هو متوقع- تشهد كثافة في الغبار مع ارتفاع ملموس بالحرارة ورياح جنوبية غربية خلال اليوم الاثنين ويوم الغد، وتشتد فترتي الظهيرة وما بعد منتصف اليوم، يلي ذلك بقاء بعض العوالق بالجو ليتلاشى بعدها تدريجياً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له اليوم أن عددًا من مناطق المملكة ضمنها مكة المكرمة تشهد ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

العاصمة المقدسة موجة غبار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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غبار وحرارة تشهدهما أجواء العاصمة المقدسة.. الآن
سبق

تشهد العاصمة المقدسة الآن موجة غبار، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

ويؤكد خبير الطقس، صالح الشيخي، أن مكة ومحيطها -مثلما هو متوقع- تشهد كثافة في الغبار مع ارتفاع ملموس بالحرارة ورياح جنوبية غربية خلال اليوم الاثنين ويوم الغد، وتشتد فترتي الظهيرة وما بعد منتصف اليوم، يلي ذلك بقاء بعض العوالق بالجو ليتلاشى بعدها تدريجياً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له اليوم أن عددًا من مناطق المملكة ضمنها مكة المكرمة تشهد ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

15 مارس 2021 - 2 شعبان 1442
04:15 PM

غبار وحرارة تشهدهما أجواء العاصمة المقدسة.. الآن

تشتد فترتي الظهيرة وما بعد منتصف اليوم

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,456

تشهد العاصمة المقدسة الآن موجة غبار، مع ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.

ويؤكد خبير الطقس، صالح الشيخي، أن مكة ومحيطها -مثلما هو متوقع- تشهد كثافة في الغبار مع ارتفاع ملموس بالحرارة ورياح جنوبية غربية خلال اليوم الاثنين ويوم الغد، وتشتد فترتي الظهيرة وما بعد منتصف اليوم، يلي ذلك بقاء بعض العوالق بالجو ليتلاشى بعدها تدريجياً.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد أشار في تقرير له اليوم أن عددًا من مناطق المملكة ضمنها مكة المكرمة تشهد ارتفاعًا ملموسًا في درجات الحرارة العظمى، خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

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