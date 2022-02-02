أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" إصدار رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة الرياض لعام 1443/ 1444هـ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار. وذكر البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينًا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع: idlelands.housing.gov.sa . وكان البرنامج قد أعلن منتصف ديسمبر الماضي تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى، وذلك بحسب الخريطة والنطاق المعتمد، كما تم التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء لتصبح ثلاث مراحل تنفيذية؛ حيث تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة "10" آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها "10" آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها "10" آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد. وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور الأمر السامي خلال شهر أغسطس 2020 القاضي بعدّ فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.

"الأراضي البيضاء": إصدار الرسوم للدورة السادسة في مدينة الرياض وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-02 أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" إصدار رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة الرياض لعام 1443/ 1444هـ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.



وذكر البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينًا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع: idlelands.housing.gov.sa.



وكان البرنامج قد أعلن منتصف ديسمبر الماضي تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى، وذلك بحسب الخريطة والنطاق المعتمد، كما تم التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء لتصبح ثلاث مراحل تنفيذية؛ حيث تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة "10" آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها "10" آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها "10" آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.



وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.



وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور الأمر السامي خلال شهر أغسطس 2020 القاضي بعدّ فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.

02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 05:21 PM

اخر تعديل 02 فبراير 2022 - 1 رجب 1443 06:06 PM

"الأراضي البيضاء": إصدار الرسوم للدورة السادسة في مدينة الرياض البرنامج دعا الملاك إلى تطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من القرار





A A A





1 مشاركة

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" إصدار رسومه للدورة السادسة في المرحلة الأولى بمدينة الرياض لعام 1443/ 1444هـ، داعيًا ملاك الأراضي المعنية إلى المبادرة بتطوير أراضيهم أو السداد خلال سنة من تاريخ إصدار القرار.



وذكر البرنامج أنه يترتب على عدم السداد خلال المدة المحددة مخالفة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، إضافة إلى سداد الرسوم المستحقة، مبينًا أنه يمكن الاطلاع على آلية التقييم وتقدير قيمة الأرض والرسم المستحق من خلال زيارة الموقع: idlelands.housing.gov.sa.



وكان البرنامج قد أعلن منتصف ديسمبر الماضي تطبيق المرحلة الثانية من الرسوم في أكثر من 140 حيًا في مدينة الرياض بالتزامن مع تطبيق المرحلة الأولى، وذلك بحسب الخريطة والنطاق المعتمد، كما تم التعديل على لائحة رسوم الأراضي البيضاء لتصبح ثلاث مراحل تنفيذية؛ حيث تشمل المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة "10" آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، وتشمل المرحلة الثانية الأراضي المطوّرة التي تبلغ مساحتها "10" آلاف م2 فأكثر، والأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها "10" آلاف م2 فأكثر في مخطط واحد ضمن النطاق العمراني المحدّد.



وتشمل المرحلة الثالثة الأرض المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف م2 فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف م2 فأكثر في مدينة واحدة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة.



وتضمّنت التعديلات إمكانية تطبيق أكثر من مرحلة في مدينة واحدة، إضافة إلى قيام الوزارة بإجراء مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها، أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها، إضافة إلى صدور الأمر السامي خلال شهر أغسطس 2020 القاضي بعدّ فواتير رسوم الأراضي البيضاء عقودًا وامتيازات ومحررات جزائية حسب نظام إيرادات الدولة.