"دراسة الحالة الفردية" تمنح المرشدات الطلابيات 12 ساعة تدريبية

طالبن بتكثيف الدورات و"العمري" استعرضت أبرز الظواهر السلوكية

أقامت وحدة التدريب التربوي بشمال الرياض برنامجاً تدريبياً عن "دراسة الحالة الفردية"، استهدف المرشدات الطلابيات، وتناول نماذج وأدوات عدة حول دراسة الحالة بأنواعها السلوكية والتربوية والاجتماعية.



وتأتي أولويات الدورة حرصاً من وزارة التعليم لرفع مستوى المهنية في أداء المرشدات الطلابيات بما يخص المشكلات التي تواجه الطلاب والطالبات في مسيرتهن التعليمية، وبالأخص المشاكل السلوكية، حيث تم منح المتدربات 12 ساعة تدريبية.

واستعرضت مديرة الوحدة زينة العمري، للمتدربات جملة من القيم التربوية التي تتسم بها المرشدة، والتعريف بمقاصد الحالات الثلاث السلوكية والتربوية والاجتماعية، وكشفت عن أن الخطوة الأولى والمهمة تبدأ باكتشاف الحالات من خلال جمع المعلومات، إما عن طريق الملاحظة أو الاستبيان المقنن، تليها فنيات المقابلة مع الطالب والطالبة، وتنتهي بالتشخيص الجيد الذي يبنى عليه الخطة العلاجية لخفض السلوكيات غير المرغوبة، وتعديلها لدى بعض الطلاب والطالبات، والوقوف عند الظواهر المنتشرة بين الطلاب من عنف وعدوانية وتنمر وتأخر دراسي.

وشهدت الدورة التدريبية حضوراً كبيراً وتفاعلاً من قبل المرشدات الطلابيات، حيث تعد تلك البرامج ذات أهمية كبرى للرفع من مهنية الإرشاد الطلابي في التعامل مع المشكلات لخفضها وتعديلها.



وطالبت عدد من المرشدات بتكثيف مثل تلك الدورات؛ لملامستها السلوكيات الجديدة التي ربما ينجم بعضها جراء الاستخدام المفرط للتقنية والأجهزة اللوحية لأوقات طويلة، وثمّن الحضور جهود وزارة التعليم في ذلك المجال.

