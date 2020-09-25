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موثق فيديو "العصيمي" يؤكد حُسن نيته.. أبناء الشاعر يقبلون اعتذاره والتنازل عن القضية

بعد تداول مقطع الشاعر بمواقع التواصل الاجتماعي وهو على فراش المرض

بعد تداول مقطع فيديو للشاعر مستور العصيمي وهو على فراش المرض وشكوى ضد موثق الفيديو، علمت "سبق" من مصادرها بأن الشخص الذي قام بتصوير المقطع بادر بالحضور لمنزل أبناء الشاعر، طالباً الصفح والسماح وقبول اعتذاره حول ما بدر منه، مشيراً إلى أنه لم يقصد الإساءة لكرامة المريض وما حصل كان بحُسن نية.

وأضافت المصادر بأن أبناء الشاعر العصيمي استقبلوا الشخص وقبلوا اعتذاره والتنازل عن القضية، مؤكدين بأن مبادرته من شيم الكبار، مطالبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن نشر المقطع والدعاء لوالدهم.

وقالت المصادر إن الشاعر مستور العصيمي خرج من مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد تحسن حالته الصحية وهو الآن في منزله، سائلين الله أن يلطف به ويشفيه شفاءً لا يغادر سقماً ولجميع مرضى المسلمين إنه لقادر.

ونشرت "سبق" تفاصيل القضية تحت عنوان (أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون مُنتهك خصوصية والدهم للجهات الرسمية). وأكدت مصادر "سبق"، تقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية لمحاسبة مَن قام بانتهاك خصوصية والدهم، وتصويره بمقطع فيديو أثناء جلسة في وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة كرامة المريض.

أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون منتهك خصوصية والدهم للجهات الرسمية

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موثق فيديو "العصيمي" يؤكد حُسن نيته.. أبناء الشاعر يقبلون اعتذاره والتنازل عن القضية
سبق

بعد تداول مقطع فيديو للشاعر مستور العصيمي وهو على فراش المرض وشكوى ضد موثق الفيديو، علمت "سبق" من مصادرها بأن الشخص الذي قام بتصوير المقطع بادر بالحضور لمنزل أبناء الشاعر، طالباً الصفح والسماح وقبول اعتذاره حول ما بدر منه، مشيراً إلى أنه لم يقصد الإساءة لكرامة المريض وما حصل كان بحُسن نية.

وأضافت المصادر بأن أبناء الشاعر العصيمي استقبلوا الشخص وقبلوا اعتذاره والتنازل عن القضية، مؤكدين بأن مبادرته من شيم الكبار، مطالبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن نشر المقطع والدعاء لوالدهم.

وقالت المصادر إن الشاعر مستور العصيمي خرج من مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد تحسن حالته الصحية وهو الآن في منزله، سائلين الله أن يلطف به ويشفيه شفاءً لا يغادر سقماً ولجميع مرضى المسلمين إنه لقادر.

ونشرت "سبق" تفاصيل القضية تحت عنوان (أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون مُنتهك خصوصية والدهم للجهات الرسمية). وأكدت مصادر "سبق"، تقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية لمحاسبة مَن قام بانتهاك خصوصية والدهم، وتصويره بمقطع فيديو أثناء جلسة في وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة كرامة المريض.

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
01:24 AM

موثق فيديو "العصيمي" يؤكد حُسن نيته.. أبناء الشاعر يقبلون اعتذاره والتنازل عن القضية

بعد تداول مقطع الشاعر بمواقع التواصل الاجتماعي وهو على فراش المرض

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هادي العصيمي - الطائف
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بعد تداول مقطع فيديو للشاعر مستور العصيمي وهو على فراش المرض وشكوى ضد موثق الفيديو، علمت "سبق" من مصادرها بأن الشخص الذي قام بتصوير المقطع بادر بالحضور لمنزل أبناء الشاعر، طالباً الصفح والسماح وقبول اعتذاره حول ما بدر منه، مشيراً إلى أنه لم يقصد الإساءة لكرامة المريض وما حصل كان بحُسن نية.

وأضافت المصادر بأن أبناء الشاعر العصيمي استقبلوا الشخص وقبلوا اعتذاره والتنازل عن القضية، مؤكدين بأن مبادرته من شيم الكبار، مطالبين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالكف عن نشر المقطع والدعاء لوالدهم.

وقالت المصادر إن الشاعر مستور العصيمي خرج من مستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف بعد تحسن حالته الصحية وهو الآن في منزله، سائلين الله أن يلطف به ويشفيه شفاءً لا يغادر سقماً ولجميع مرضى المسلمين إنه لقادر.

ونشرت "سبق" تفاصيل القضية تحت عنوان (أبناء الشاعر "العصيمي" يشكون مُنتهك خصوصية والدهم للجهات الرسمية). وأكدت مصادر "سبق"، تقدم أبناء الشاعر مستور العصيمي بشكوى رسمية إلى الجهات الرسمية لمحاسبة مَن قام بانتهاك خصوصية والدهم، وتصويره بمقطع فيديو أثناء جلسة في وحدة غسيل الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف، وبثها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون مراعاة كرامة المريض.

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