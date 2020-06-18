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بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل

وفق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الخميس في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 47 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الخميس بـ 47 درجة مئوية، تليها الأحساء بـ44.5 درجة مئوية، ثم وادي الدواسر ب والمدينة المنورة لكل منهما 44 درجة مئوية.

وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 31 درجة مئوية.

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بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل
سبق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الخميس في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 47 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الخميس بـ 47 درجة مئوية، تليها الأحساء بـ44.5 درجة مئوية، ثم وادي الدواسر ب والمدينة المنورة لكل منهما 44 درجة مئوية.

وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 31 درجة مئوية.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
06:41 PM

بالـ"47".. مكة تسجل أعلى درجة حرارة بين مدن المملكة والباحة الأقل

وفق الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
1
1,017

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن أعلى درجات الحرارة التي تم تسجيلها اليوم الخميس في مناطق المملكة، حيث تم رصد أعلى درجة حرارة في مكة المكرمة بـ 47 درجة مئوية.

وتفصيلاً؛ كشفت الهيئة عن أعلى درجة حرارة في مكة لهذا اليوم الخميس بـ 47 درجة مئوية، تليها الأحساء بـ44.5 درجة مئوية، ثم وادي الدواسر ب والمدينة المنورة لكل منهما 44 درجة مئوية.

وجاءت الباحة أقل مناطق المملكة تسجل درجات حرارة لهذا اليوم، حيث سجلت 31 درجة مئوية.

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