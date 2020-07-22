النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس بلدية صامطة يتفقَّد المسلخ النموذجي تمهيدًا لاستقبال الأضاحي

وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

تفقَّد رئيس بلدية محافظة صامطة، الدكتور سالم بن علي بن منيف، اليوم الأربعاء مسلخ البلدية النموذجي، يرافقه مدير إدارة الخدمات، ومدير صحة البيئة بالبلدية.

ووقف "ابن منيف" على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما اطلع على طريقة استقبال الأضاحي خلال أيام العيد من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص، مع وضع لوحات إرشادية، ووجود بيطريين وعمال نظافة لاستيعاب أكبر عدد من الأضاحي.

وشدَّد "ابن منيف" على العاملين بالمسلخ بتكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد، ومضاعفة الجهود المبذولة.

وأكد أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات، وأن البلدية لن تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.

ودعا "ابن منيف" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات التي سيتم التعامل معها فورًا.


الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
رئيس بلدية صامطة يتفقَّد المسلخ النموذجي تمهيدًا لاستقبال الأضاحي
سبق

تفقَّد رئيس بلدية محافظة صامطة، الدكتور سالم بن علي بن منيف، اليوم الأربعاء مسلخ البلدية النموذجي، يرافقه مدير إدارة الخدمات، ومدير صحة البيئة بالبلدية.

ووقف "ابن منيف" على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما اطلع على طريقة استقبال الأضاحي خلال أيام العيد من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص، مع وضع لوحات إرشادية، ووجود بيطريين وعمال نظافة لاستيعاب أكبر عدد من الأضاحي.

وشدَّد "ابن منيف" على العاملين بالمسلخ بتكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد، ومضاعفة الجهود المبذولة.

وأكد أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات، وأن البلدية لن تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.

ودعا "ابن منيف" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات التي سيتم التعامل معها فورًا.


22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:19 PM

رئيس بلدية صامطة يتفقَّد المسلخ النموذجي تمهيدًا لاستقبال الأضاحي

وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
51

تفقَّد رئيس بلدية محافظة صامطة، الدكتور سالم بن علي بن منيف، اليوم الأربعاء مسلخ البلدية النموذجي، يرافقه مدير إدارة الخدمات، ومدير صحة البيئة بالبلدية.

ووقف "ابن منيف" على انسيابية سير العمل مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجاهزية المسلخ لاستقبال الأضاحي مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما اطلع على طريقة استقبال الأضاحي خلال أيام العيد من خلال آلية الدخول والخروج عبر مسار خاص، مع وضع لوحات إرشادية، ووجود بيطريين وعمال نظافة لاستيعاب أكبر عدد من الأضاحي.

وشدَّد "ابن منيف" على العاملين بالمسلخ بتكثيف عملية التنظيف والتعقيم طوال أيام العيد، ومضاعفة الجهود المبذولة.

وأكد أن صحة وسلامة المواطن والمقيم من أهم الأولويات، وأن البلدية لن تتهاون مع كل من يتساهل في هذا الشأن.

ودعا "ابن منيف" المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أية ملاحظات أو شكاوى عن طريق خدمة 940 التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات التي سيتم التعامل معها فورًا.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,965
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,495
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,096
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,221

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني
تم شطب القضية

تم شطب القضية

أحمد عجب
دناءة التخطيط وقذارة الغادر

دناءة التخطيط وقذارة الغادر

جمعان الكرت
وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

وحشية الحوثيين وتخاذل المجتمع الدولي

علي آل شرمة
أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة