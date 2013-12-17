"إغاثي الملك سلمان" ينظّم جلسة نقاش عن "حماية الأطفال من الاستغلال في النزاع"

فريق المركز الطبي التطوعي يجري 40 عملية لجراحة المسالك البولية للأطفال بالنيجر

نظّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، جلسة نقاش افتراضية، بعنوان "حماية الأطفال من الاستغلال في النزاع".

وعقدت الجلسة بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ووحدة حماية الأطفال، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والمنظمة الدولية (Plan-International)، ومثّل المركز في الجلسة مدير إدارة الدعم المجتمعي بالمركز الدكتورة هناء بنت عمر.

وناقشت الجلسة سبل مكافحة ظاهرة استغلال الأطفال في مناطق النزاع، وتسليط الضوء على الأطفال الذين يقعون ضحايا فيها، إذ إن حماية الأطفال تشكل تحدياً شديداً بصفتهم ضمن أشد الفئات ضعفاً، ويتعرضون للعديد من الانتهاكات الجسيمة، بالإضافة إلى الحرمان من وصولهم إلى المساعدات الإنسانية.

وتناولت الجلسة تجربة الجهات العاملة في مجال حماية الأطفال والخبرات المكتسبة من تنفيذ المشاريع المتعلقة بحمايتهم في النزاع المسلح، والقوانين والإجراءات (البروتوكولات) الدولية والجهود المقدمة في هذا المجال، وتسليط الضوء على أهمية تعزيز حقوق الأطفال أثناء النزاعات وبعدها، وحماية اللاجئين منهم في المخيمات من الاستغلال.

وأوصى المشاركون في الجلسة، في ختام أعمالها، بالحرص على محاربة كل أشكال استغلال الأطفال في مناطق النزاع، والاستجابة إلى كل ما من شأنه حمايتهم في تلك المناطق وضمان عدم تعرضهم لأي نوع من أنواع الاستغلال، والتأكيد على أهمية زيادة الوعي حول مخاطر ظاهرة استغلالهم في النزاع؛ عبر زيادة الأنشطة التوعوية والتثقيفية في المناطق المستهدفة، وتعزيز دور العمل الإنساني في مواجهة هذه الظاهرة، لضمان وصول المساعدات الإنسانية لهذه الفئة.

وشددوا على ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات الدولية المتعلقة بحماية الأطفال من الاستغلال في النزاع، إلى جانب أهمية تبادل الخبرات المكتسبة بين الجهات المشاركة في هذا المجال.

ودعت الجلسة المجتمع الدولي والمنظمات الأممية والدولية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة بتحمل مسؤولياتها تجاه مكافحة هذه الظاهرة.

على صعيد آخر، أجرى الفريق الطبي التطوعي التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حتى اليوم الرابع 40 عملية لجراحة المسالك البولية للأطفال في جمهورية النيجر، وذلك ضمن الحملة الطبية التطوعية لجراحة الأطفال التي ينفذها المركز هناك، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

جاء ذلك في إطار المشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة للقطاع الطبي في الدول ذات الاحتياج، بهدف تقديم العلاج للمرضى من العائلات ذوي الدخل المحدود.