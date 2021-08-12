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100 مستوطن يهودي يقتحمون ساحات "الأقصى"

بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 100 مستوطن يتقدّمهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

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100 مستوطن يهودي يقتحمون ساحات "الأقصى"
سبق

اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 100 مستوطن يتقدّمهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

12 أغسطس 2021 - 4 محرّم 1443
05:29 PM

100 مستوطن يهودي يقتحمون ساحات "الأقصى"

بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون متطرّفون، اليوم، ساحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 100 مستوطن يتقدّمهم المتطرف "غليك" اقتحموا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية، وأدّوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.

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