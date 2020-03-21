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أمطار رعدية وزخات برد ورياح سطحية على جازان.. والمدني يحذر

"آل صمغان" طالب بعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو دخول الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها اليوم السبت.

وطالب نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، الجميع بتوخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء.

وأكد آل صمغان أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، مع التمنيات للجميع بالسلامة.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار رعدية وزخات برد ورياح سطحية على جازان.. والمدني يحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها اليوم السبت.

وطالب نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، الجميع بتوخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء.

وأكد آل صمغان أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، مع التمنيات للجميع بالسلامة.

21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
11:08 AM
اخر تعديل
21 مارس 2020 - 26 رجب 1441
12:27 PM

أمطار رعدية وزخات برد ورياح سطحية على جازان.. والمدني يحذر

"آل صمغان" طالب بعدم الاقتراب من تجمعات المياه أو دخول الأودية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر، بناء على التنبيهات الجوية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مع تساقط زخات من البرد يتخلّلها نشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان ومحافظاتها اليوم السبت.

وطالب نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المقدم محمد بن حسن آل صمغان، الجميع بتوخي الحيطة والحذر والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات؛ ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مع أخذ الحيطة والحذر عند قيادة المركبات في وسط هذه الأجواء.

وأكد آل صمغان أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول، بناء لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.

وحثّ الجميع على متابعة ما يصدر عن المديرية من تحذيرات وتوجيهات ورسائل توعوية عبر الموقع الإلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني، مع التمنيات للجميع بالسلامة.

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