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الشرطة السودانية تعلن مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

قالت: ناشدنا قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد دعوتنا إلا عداءً مستحكماً

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، بإصابات متفاوتة، خلال احتجاجات أمس.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن "الشرطة وضعت خطة لتأمين المواكب التي خرجت في العاصمة الخرطوم، أمس، وناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق، ولم تجد الدعوة الاستجابة؛ بل قوبل ذلك بعداءٍ مستحكمٍ ومواجهات اتسمت بالعنف المنظّم واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتجت عنه إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".

وأضافت: "تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقتَي شروني وبري بالخرطوم، وشارع المعونة ببحري، وشارع الأربعين بأم درمان، وتعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدرٍ من القوة القانونية، خاصة محاولات التعدّي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".

وأعلنت الشرطة في بيانها، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، إصابات متفاوتة، وتمّ القبض علي 77 متهماً، وتمّ إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الشرطة السودانية تعلن مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس
سبق

أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، بإصابات متفاوتة، خلال احتجاجات أمس.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن "الشرطة وضعت خطة لتأمين المواكب التي خرجت في العاصمة الخرطوم، أمس، وناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق، ولم تجد الدعوة الاستجابة؛ بل قوبل ذلك بعداءٍ مستحكمٍ ومواجهات اتسمت بالعنف المنظّم واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتجت عنه إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".

وأضافت: "تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقتَي شروني وبري بالخرطوم، وشارع المعونة ببحري، وشارع الأربعين بأم درمان، وتعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدرٍ من القوة القانونية، خاصة محاولات التعدّي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".

وأعلنت الشرطة في بيانها، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، إصابات متفاوتة، وتمّ القبض علي 77 متهماً، وتمّ إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.

18 يناير 2022 - 15 جمادى الآخر 1443
11:05 AM

الشرطة السودانية تعلن مقتل 7 مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

قالت: ناشدنا قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد دعوتنا إلا عداءً مستحكماً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، بإصابات متفاوتة، خلال احتجاجات أمس.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن "الشرطة وضعت خطة لتأمين المواكب التي خرجت في العاصمة الخرطوم، أمس، وناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق، ولم تجد الدعوة الاستجابة؛ بل قوبل ذلك بعداءٍ مستحكمٍ ومواجهات اتسمت بالعنف المنظّم واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتجت عنه إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".

وأضافت: "تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقتَي شروني وبري بالخرطوم، وشارع المعونة ببحري، وشارع الأربعين بأم درمان، وتعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدرٍ من القوة القانونية، خاصة محاولات التعدّي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات، وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".

وأعلنت الشرطة في بيانها، تسجيل 7 حالات وفاة لمواطنين جميعها بمحلية الخرطوم، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة، و22 من المواطنين، إصابات متفاوتة، وتمّ القبض علي 77 متهماً، وتمّ إتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدوائر الاختصاص بإشراف النيابة.

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