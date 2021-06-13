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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

"تحالف الشرعية": محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين بنجران ونتح عنه إصابة بعضهم بإصابات طفيفة

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م)، فقد تمكنت -ولله الحمد- القوات المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران)، وقد نتح عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

وأوضح العقيد "المالكي" استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م)، فقد تمكنت -ولله الحمد- القوات المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران)، وقد نتح عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

وأوضح العقيد "المالكي" استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:30 PM
اخر تعديل
13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
03:50 PM

اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة

"تحالف الشرعية": محاولة متعمدة لاستهداف المدنيين بنجران ونتح عنه إصابة بعضهم بإصابات طفيفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأنه وامتداداً لمحاولات تنفيذ العمليات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (نجران) بعدد من الطائرات بدون طيار في (27 مايو 2020م) والعملية الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء بمدينة (خميس مشيط) بطائرتين بدون طيار في (01 يونيو 2020م)، فقد تمكنت -ولله الحمد- القوات المشتركة صباح اليوم السبت من اعتراض وتدمير صاروخ بالستي اطلقته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعده) باتجاه مدينة (نجران) في محاولة متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين الأبرياء بمدينة (نجران)، وقد نتح عن ذلك إصابة بعض المدنيين بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا الصاروخ البالستي.

وأوضح العقيد "المالكي" استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بالصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار باستهدافات متعمدة وممنهجة، حيث بلغ مجموع الصواريخ البالستية التي تم إطلاقها من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المملكة التي تم اعتراضها ولله الحمد (312) صاروخاً بالستياً.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ وتنفذ الإجراءات الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه الأعمال الإرهابية والمحاولات العبثية والهمجية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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