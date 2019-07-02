من هم المدربون الذين فاوضهم الهلال قبل الاستقرار على الروماني "لوتشيسكو"؟

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن إدارة الهلال كانت ترغب في التعاقد مع مدربين آخرين قبل أن تستقر على التعاقد مع الروماني رازفان لوتشيسكو مدرب باوك اليوناني السابق.

وقالت صحيفة "girondins4ever" إن المدرب الفرنسي الشهير لوران بلان والمدرب الإيطالي كلاوديو رانيري كانا هدفين لإدارة الهلال قبل أن تستقر على المدرب الروماني.

المدرب لوران بلان سبق له تدريب ناديي بوردو وباريس سان جيرمان الفرنسيين، أما المدرب الإيطالي كلاوديو رانيري فسبق له تدريب تشيلسي وبارما وموناكو وليستر سيتي ونانت وفولهام وروما الإيطالي.





الجدير بالذكر أن إدارة الهلال تعاقدت مع الروماني رازفان لوتشيسكو بعقد سنوي يبلغ عشرة أضعاف ما كان يتقاضاه في باوك بحسب ما ذكرت الصحف الرومانية إذ سيحصل وطاقمه على راتب يبلغ 4 ملايين يورو سنوياً.