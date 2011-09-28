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معهد الإدارة يدرس تداعيات "كورونا" على التنمية الإدارية محليًّا وإقليميًّا

استقطب عددًا من الدراسات والبحوث في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية

إسهامًا من معهد الإدارة العامة في تناول دراسة ومعالجة عدد من القضايا المرتبطة بتأثيرات جائحة "كورونا" في مجال التنمية الإدارية محليًّا وإقليميًّا؛ عَمِد المعهد في العدد الجديد الخاص من دوريته العلمية المحكمة إلى استقطاب عدد من الدراسات والبحوث الرصينة عن تداعيات جائحة كورونا على مسارات السياسات العامة، والأنظمة، والوسائل والتقنيات، وتأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر معهد الإدارة العامة العدد الخاص من دورية الإدارة العامة؛ حرصًا على تشجيع ودعم البحث العلمي؛ بما يسهم في تشخيص ومعالجة المشكلات والقضايا الإدارية ونشر الفكر الإداري، واشتمل العدد الجديد على 5 دراسات علمية محكمة لعدد من الباحثين والأكاديميين هي الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الالتزامات التعاقدية، في ضوء نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة في المملكة العربية السعودية، والتطبيقات العملية لنظرية الضرورة في مواجهة فيروس كورونا- المملكة العربية السعودية نموذجًا، واستدامة نظام التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من خلال تحليل آراء المستفيدين في منصة "تويتر"، في ظل جائحة كورنا (كوفيد 19)، والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات: دراسة حالة لأزمة جائحة فيروس كورونا (COVID- 19)، وأثر انتشار فيروس كورونا Covid-19 على أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

معهد الإدارة العامة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة يدرس تداعيات "كورونا" على التنمية الإدارية محليًّا وإقليميًّا
سبق

إسهامًا من معهد الإدارة العامة في تناول دراسة ومعالجة عدد من القضايا المرتبطة بتأثيرات جائحة "كورونا" في مجال التنمية الإدارية محليًّا وإقليميًّا؛ عَمِد المعهد في العدد الجديد الخاص من دوريته العلمية المحكمة إلى استقطاب عدد من الدراسات والبحوث الرصينة عن تداعيات جائحة كورونا على مسارات السياسات العامة، والأنظمة، والوسائل والتقنيات، وتأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر معهد الإدارة العامة العدد الخاص من دورية الإدارة العامة؛ حرصًا على تشجيع ودعم البحث العلمي؛ بما يسهم في تشخيص ومعالجة المشكلات والقضايا الإدارية ونشر الفكر الإداري، واشتمل العدد الجديد على 5 دراسات علمية محكمة لعدد من الباحثين والأكاديميين هي الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الالتزامات التعاقدية، في ضوء نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة في المملكة العربية السعودية، والتطبيقات العملية لنظرية الضرورة في مواجهة فيروس كورونا- المملكة العربية السعودية نموذجًا، واستدامة نظام التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من خلال تحليل آراء المستفيدين في منصة "تويتر"، في ظل جائحة كورنا (كوفيد 19)، والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات: دراسة حالة لأزمة جائحة فيروس كورونا (COVID- 19)، وأثر انتشار فيروس كورونا Covid-19 على أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

28 سبتمبر 2020 - 11 صفر 1442
10:51 AM

معهد الإدارة يدرس تداعيات "كورونا" على التنمية الإدارية محليًّا وإقليميًّا

استقطب عددًا من الدراسات والبحوث في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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إسهامًا من معهد الإدارة العامة في تناول دراسة ومعالجة عدد من القضايا المرتبطة بتأثيرات جائحة "كورونا" في مجال التنمية الإدارية محليًّا وإقليميًّا؛ عَمِد المعهد في العدد الجديد الخاص من دوريته العلمية المحكمة إلى استقطاب عدد من الدراسات والبحوث الرصينة عن تداعيات جائحة كورونا على مسارات السياسات العامة، والأنظمة، والوسائل والتقنيات، وتأثيرات الجائحة على مختلف الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

وأصدر معهد الإدارة العامة العدد الخاص من دورية الإدارة العامة؛ حرصًا على تشجيع ودعم البحث العلمي؛ بما يسهم في تشخيص ومعالجة المشكلات والقضايا الإدارية ونشر الفكر الإداري، واشتمل العدد الجديد على 5 دراسات علمية محكمة لعدد من الباحثين والأكاديميين هي الآثار القانونية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الالتزامات التعاقدية، في ضوء نظريتي القوة القاهرة والظروف الطارئة في المملكة العربية السعودية، والتطبيقات العملية لنظرية الضرورة في مواجهة فيروس كورونا- المملكة العربية السعودية نموذجًا، واستدامة نظام التعلم الإلكتروني في المملكة العربية السعودية من خلال تحليل آراء المستفيدين في منصة "تويتر"، في ظل جائحة كورنا (كوفيد 19)، والذكاء الاصطناعي وإدارة الأزمات: دراسة حالة لأزمة جائحة فيروس كورونا (COVID- 19)، وأثر انتشار فيروس كورونا Covid-19 على أداء أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي.

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