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إغاثي الملك سلمان يسلّم 150 طناً من التمور هدية من المملكة للأردن

تهدف إلى نشر الخير والتعاون وتمهيداً لتوزيعها على المحافظات الأردنية

سلّم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أمس، 150 طناً من التمور هدية حكومة المملكة للأردن الشقيق؛ تمهيداً لتوزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة.

حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وأوضح السفير نايف السديري أن هذه الهدية من التمور ستشمل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الأردن كافة، مؤكداً أن هذه الهدية الكريمة من المملكة العربية السعودية تهدف إلى نشر الخير والتعاون.

وأثنى رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لافتاً النظر إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية، وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفاً أننا نقف اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة، والتي سوف توزع على الأسر الأردنية المحتاجة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الأردن

الرئيسية/ أخبار العالم

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إغاثي الملك سلمان يسلّم 150 طناً من التمور هدية من المملكة للأردن
سبق

سلّم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أمس، 150 طناً من التمور هدية حكومة المملكة للأردن الشقيق؛ تمهيداً لتوزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة.

حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وأوضح السفير نايف السديري أن هذه الهدية من التمور ستشمل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الأردن كافة، مؤكداً أن هذه الهدية الكريمة من المملكة العربية السعودية تهدف إلى نشر الخير والتعاون.

وأثنى رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لافتاً النظر إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية، وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفاً أننا نقف اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة، والتي سوف توزع على الأسر الأردنية المحتاجة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
02:25 PM

إغاثي الملك سلمان يسلّم 150 طناً من التمور هدية من المملكة للأردن

تهدف إلى نشر الخير والتعاون وتمهيداً لتوزيعها على المحافظات الأردنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
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سلّم مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الأردن أمس، 150 طناً من التمور هدية حكومة المملكة للأردن الشقيق؛ تمهيداً لتوزيعها على المحافظات والمناطق الأردنية المختلفة.

حضر تسليم المساعدات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف السديري، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب المركز في الأردن سعود بن عبدالعزيز الحزيم.

وأوضح السفير نايف السديري أن هذه الهدية من التمور ستشمل الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق الأردن كافة، مؤكداً أن هذه الهدية الكريمة من المملكة العربية السعودية تهدف إلى نشر الخير والتعاون.

وأثنى رئيس الديوان الملكي الهاشمي على الدور الإنساني الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية، لافتاً النظر إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين إيجابية للغاية، وتعكس العلاقات الأخوية التي تربط ما بين البلدين والشعبين الشقيقين، مضيفاً أننا نقف اليوم أمام واحدة من هذه المبادرات الخيرة، والتي سوف توزع على الأسر الأردنية المحتاجة.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً في مناطق مختلفة من العالم.

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