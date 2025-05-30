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عسير.. مبادرة حكومية وأهلية لإعادة تأهيل القحمة القديمة وحمايتها من الاندثار

بواسطة فنانين تشكيليين من أبنائها الذين اهتموا بالبيوت التاريخية وصبغوها بصبغة تراثية

انطلقت في قرية القحمة القديمة التابعة لمنطقة عسير مبادرة لحماية هذه القرية من الاندثار، والقيام بإعادة ترميم وتأهيل قريتهم التراثية، وذلك عبر مشروع يسهم في المحافظة على الوجه القديم لها، ويعيد الحياة من جديد لقلب القحمة التراثية من خلال الاهتمام بها، وإظهار هويتها التراثية؛ إذ تعد من أولى القرى بالساحل الغربي، وذلك بواسطة العديد من أبنائها من الفنانين التشكيليين الذين قاموا بالاهتمام بالبيوت القديمة والتاريخية بها، وصبغها بصبغة تراثية.

وقد قامت بلدية الساحل، بالتعاون مع الفنانين التشكيليين بالقرية، بالبدء في إعادة تأهيلها، وذلك من خلال عمل رسومات ولوحات فنية على جدرانها، وتزيينها ببعض الرسومات التاريخية.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن تأهيل القرى التراثية من شأنه إبراز الهوية المحلية، والحفاظ على السياق التاريخي والثقافي من خلال تأصيل القيم والموارد العمرانية والثقافية عبر منظومة مفاهيم، تُعنى بالأبعاد الثقافية والتاريخية والتراثية؛ لتكون ركائز سياحية دائمة، يمكن الاعتماد عليها كأحد مصادر الدخل، وكذلك ربط الجيل الجديد بتاريخ الأجداد، وتعريفهم بطبيعة حياة السابقين وما صاحبها من ظروف معيشية، قادتهم للعديد من الابتكارات داخل هذه البيوت التي تزخر بلوحات الصبر والتجلد، والتغلب على ظروف الحياة الصعبة آنذاك، إضافة إلى محاكاة الحياة اليومية عبر تأهيل الأسوار والأسواق.

وأضاف "آل جلبان" بأن البلدية شرعت بالتعاون مع الفنانين التشكيليين في إنقاذ القرية من السقوط في بئر الاندثار، بما يتوافق مع تطوير الأحياء، وبما يواكب رؤية 2030. مضيفًا بأنه تم تخصيص قرابة 600 متر طولي بعدد أكثر من 40 منزلاً قديمًا لإبراز الهوية التراثية للقحمة القديمة، بواسطة تسعة فنانين تشكيليين.

كما اعتمدت البلدية هذه المرحلة من تطوير القرية كمرحلة أولى، تكمن في إبراز الهوية التراثية لها من خلال الاهتمام بالمباني القديمة، وتجميلها، وتحسين المشهد البصري. وتنتهي تلك المرحلة بنهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام.

كما شمل الاهتمام بالقرية أيضًا الاهتمام بالجانب الخدمي من أعمال نظافة للشوارع وإنارة لها، وعمليات تشجير وتزيين للشوارع ببعض الزينات التراثية التي تتميز بها منطقة عسير؛ وهو ما يسهم في إبرازها بصورة جميلة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عسير.. مبادرة حكومية وأهلية لإعادة تأهيل القحمة القديمة وحمايتها من الاندثار
سبق

انطلقت في قرية القحمة القديمة التابعة لمنطقة عسير مبادرة لحماية هذه القرية من الاندثار، والقيام بإعادة ترميم وتأهيل قريتهم التراثية، وذلك عبر مشروع يسهم في المحافظة على الوجه القديم لها، ويعيد الحياة من جديد لقلب القحمة التراثية من خلال الاهتمام بها، وإظهار هويتها التراثية؛ إذ تعد من أولى القرى بالساحل الغربي، وذلك بواسطة العديد من أبنائها من الفنانين التشكيليين الذين قاموا بالاهتمام بالبيوت القديمة والتاريخية بها، وصبغها بصبغة تراثية.

وقد قامت بلدية الساحل، بالتعاون مع الفنانين التشكيليين بالقرية، بالبدء في إعادة تأهيلها، وذلك من خلال عمل رسومات ولوحات فنية على جدرانها، وتزيينها ببعض الرسومات التاريخية.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن تأهيل القرى التراثية من شأنه إبراز الهوية المحلية، والحفاظ على السياق التاريخي والثقافي من خلال تأصيل القيم والموارد العمرانية والثقافية عبر منظومة مفاهيم، تُعنى بالأبعاد الثقافية والتاريخية والتراثية؛ لتكون ركائز سياحية دائمة، يمكن الاعتماد عليها كأحد مصادر الدخل، وكذلك ربط الجيل الجديد بتاريخ الأجداد، وتعريفهم بطبيعة حياة السابقين وما صاحبها من ظروف معيشية، قادتهم للعديد من الابتكارات داخل هذه البيوت التي تزخر بلوحات الصبر والتجلد، والتغلب على ظروف الحياة الصعبة آنذاك، إضافة إلى محاكاة الحياة اليومية عبر تأهيل الأسوار والأسواق.

وأضاف "آل جلبان" بأن البلدية شرعت بالتعاون مع الفنانين التشكيليين في إنقاذ القرية من السقوط في بئر الاندثار، بما يتوافق مع تطوير الأحياء، وبما يواكب رؤية 2030. مضيفًا بأنه تم تخصيص قرابة 600 متر طولي بعدد أكثر من 40 منزلاً قديمًا لإبراز الهوية التراثية للقحمة القديمة، بواسطة تسعة فنانين تشكيليين.

كما اعتمدت البلدية هذه المرحلة من تطوير القرية كمرحلة أولى، تكمن في إبراز الهوية التراثية لها من خلال الاهتمام بالمباني القديمة، وتجميلها، وتحسين المشهد البصري. وتنتهي تلك المرحلة بنهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام.

كما شمل الاهتمام بالقرية أيضًا الاهتمام بالجانب الخدمي من أعمال نظافة للشوارع وإنارة لها، وعمليات تشجير وتزيين للشوارع ببعض الزينات التراثية التي تتميز بها منطقة عسير؛ وهو ما يسهم في إبرازها بصورة جميلة.

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
11:15 PM

عسير.. مبادرة حكومية وأهلية لإعادة تأهيل القحمة القديمة وحمايتها من الاندثار

بواسطة فنانين تشكيليين من أبنائها الذين اهتموا بالبيوت التاريخية وصبغوها بصبغة تراثية

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رائد القرفي - عسير
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1,759

انطلقت في قرية القحمة القديمة التابعة لمنطقة عسير مبادرة لحماية هذه القرية من الاندثار، والقيام بإعادة ترميم وتأهيل قريتهم التراثية، وذلك عبر مشروع يسهم في المحافظة على الوجه القديم لها، ويعيد الحياة من جديد لقلب القحمة التراثية من خلال الاهتمام بها، وإظهار هويتها التراثية؛ إذ تعد من أولى القرى بالساحل الغربي، وذلك بواسطة العديد من أبنائها من الفنانين التشكيليين الذين قاموا بالاهتمام بالبيوت القديمة والتاريخية بها، وصبغها بصبغة تراثية.

وقد قامت بلدية الساحل، بالتعاون مع الفنانين التشكيليين بالقرية، بالبدء في إعادة تأهيلها، وذلك من خلال عمل رسومات ولوحات فنية على جدرانها، وتزيينها ببعض الرسومات التاريخية.

من جانبه، أكد رئيس بلدية الساحل علي بن سعيد آل جلبان أن تأهيل القرى التراثية من شأنه إبراز الهوية المحلية، والحفاظ على السياق التاريخي والثقافي من خلال تأصيل القيم والموارد العمرانية والثقافية عبر منظومة مفاهيم، تُعنى بالأبعاد الثقافية والتاريخية والتراثية؛ لتكون ركائز سياحية دائمة، يمكن الاعتماد عليها كأحد مصادر الدخل، وكذلك ربط الجيل الجديد بتاريخ الأجداد، وتعريفهم بطبيعة حياة السابقين وما صاحبها من ظروف معيشية، قادتهم للعديد من الابتكارات داخل هذه البيوت التي تزخر بلوحات الصبر والتجلد، والتغلب على ظروف الحياة الصعبة آنذاك، إضافة إلى محاكاة الحياة اليومية عبر تأهيل الأسوار والأسواق.

وأضاف "آل جلبان" بأن البلدية شرعت بالتعاون مع الفنانين التشكيليين في إنقاذ القرية من السقوط في بئر الاندثار، بما يتوافق مع تطوير الأحياء، وبما يواكب رؤية 2030. مضيفًا بأنه تم تخصيص قرابة 600 متر طولي بعدد أكثر من 40 منزلاً قديمًا لإبراز الهوية التراثية للقحمة القديمة، بواسطة تسعة فنانين تشكيليين.

كما اعتمدت البلدية هذه المرحلة من تطوير القرية كمرحلة أولى، تكمن في إبراز الهوية التراثية لها من خلال الاهتمام بالمباني القديمة، وتجميلها، وتحسين المشهد البصري. وتنتهي تلك المرحلة بنهاية شهر رمضان المبارك لهذا العام.

كما شمل الاهتمام بالقرية أيضًا الاهتمام بالجانب الخدمي من أعمال نظافة للشوارع وإنارة لها، وعمليات تشجير وتزيين للشوارع ببعض الزينات التراثية التي تتميز بها منطقة عسير؛ وهو ما يسهم في إبرازها بصورة جميلة.

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