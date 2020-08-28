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فريق طبي بمستشفى الخرمة ينقذ حياة مقيم تعرض لإصابة مميتة في الرقبة

بعد خضوعه لتدخل جراحي سريع

تمكن بفضل الله، فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، من إنقاذ حياة مقيم بعد أن تعرض لإصابة مميتة في الرقبة.

وكان المصاب قد وصل لقسم الطوارئ يعاني من إصابة خطيرة تمثلت في قطع طوله حوالي 12 سم في الرقبة، اتضح بأنها ووفقاً لنتائج الكشف الأولية تسببت في قطع الجلد وعضلات الرقبة والقصبة الهوائية وتمزق في بعض الأوردة.


وعلى الفور أدخل المصاب لغرفة العمليات، وخضع لتدخل جراحي سريع لإنقاذ حياته، حيث تم إيقاف النزيف، وتكللت العملية التي استغرقت ساعة واحدة بالنجاح بفضل الله تعالى.

وبعد نجاح العملية نقل المريض لقسم العناية المركزة إلى أن استقرت حالته، وعاد له التنفس، حيث تمت بعد ذلك إحالته عبر سيارة إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ لمتابعة وضعه الصحي واستكمال العلاج.

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فريق طبي بمستشفى الخرمة ينقذ حياة مقيم تعرض لإصابة مميتة في الرقبة
سبق

تمكن بفضل الله، فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، من إنقاذ حياة مقيم بعد أن تعرض لإصابة مميتة في الرقبة.

وكان المصاب قد وصل لقسم الطوارئ يعاني من إصابة خطيرة تمثلت في قطع طوله حوالي 12 سم في الرقبة، اتضح بأنها ووفقاً لنتائج الكشف الأولية تسببت في قطع الجلد وعضلات الرقبة والقصبة الهوائية وتمزق في بعض الأوردة.


وعلى الفور أدخل المصاب لغرفة العمليات، وخضع لتدخل جراحي سريع لإنقاذ حياته، حيث تم إيقاف النزيف، وتكللت العملية التي استغرقت ساعة واحدة بالنجاح بفضل الله تعالى.

وبعد نجاح العملية نقل المريض لقسم العناية المركزة إلى أن استقرت حالته، وعاد له التنفس، حيث تمت بعد ذلك إحالته عبر سيارة إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ لمتابعة وضعه الصحي واستكمال العلاج.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
06:38 PM

فريق طبي بمستشفى الخرمة ينقذ حياة مقيم تعرض لإصابة مميتة في الرقبة

بعد خضوعه لتدخل جراحي سريع

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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تمكن بفضل الله، فريق طبي بمستشفى الخرمة العام، من إنقاذ حياة مقيم بعد أن تعرض لإصابة مميتة في الرقبة.

وكان المصاب قد وصل لقسم الطوارئ يعاني من إصابة خطيرة تمثلت في قطع طوله حوالي 12 سم في الرقبة، اتضح بأنها ووفقاً لنتائج الكشف الأولية تسببت في قطع الجلد وعضلات الرقبة والقصبة الهوائية وتمزق في بعض الأوردة.


وعلى الفور أدخل المصاب لغرفة العمليات، وخضع لتدخل جراحي سريع لإنقاذ حياته، حيث تم إيقاف النزيف، وتكللت العملية التي استغرقت ساعة واحدة بالنجاح بفضل الله تعالى.

وبعد نجاح العملية نقل المريض لقسم العناية المركزة إلى أن استقرت حالته، وعاد له التنفس، حيث تمت بعد ذلك إحالته عبر سيارة إسعاف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف؛ لمتابعة وضعه الصحي واستكمال العلاج.

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