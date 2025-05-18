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شاهد.. استخراج سيخ حديدي اخترق جسد شاب مصري

عقب سقوطه من الطابق الرابع

استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة شمالي القاهرة، مساء السبت، مواطنًا مصريًّا في العقد الرابع من عمره عقب سقوطه من الطابق الرابع على سيخ حديدي فاخترق الجهة اليسري من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسري وعظمة لوح الكتف اليسري والمخرج من الجهة اليمني.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، فقد أفاد بيان مستشفى الجامعة، اليوم الأحد، بأن فريقًا من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الطوارئ أجرى جراحة عاجلة، وتم استخراج السيخ الحديدي وإصلاح الرئة اليسرى، وتم وضع الحالة تحت الملاحظة، بعد أن استقرت.

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شاهد.. استخراج سيخ حديدي اخترق جسد شاب مصري
سبق

استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة شمالي القاهرة، مساء السبت، مواطنًا مصريًّا في العقد الرابع من عمره عقب سقوطه من الطابق الرابع على سيخ حديدي فاخترق الجهة اليسري من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسري وعظمة لوح الكتف اليسري والمخرج من الجهة اليمني.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، فقد أفاد بيان مستشفى الجامعة، اليوم الأحد، بأن فريقًا من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الطوارئ أجرى جراحة عاجلة، وتم استخراج السيخ الحديدي وإصلاح الرئة اليسرى، وتم وضع الحالة تحت الملاحظة، بعد أن استقرت.

18 مايو 2020 - 25 رمضان 1441
01:43 PM

شاهد.. استخراج سيخ حديدي اخترق جسد شاب مصري

عقب سقوطه من الطابق الرابع

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أيمن حسن - الرياض
5
5,266

استقبل مستشفى الطوارئ بجامعة المنصورة شمالي القاهرة، مساء السبت، مواطنًا مصريًّا في العقد الرابع من عمره عقب سقوطه من الطابق الرابع على سيخ حديدي فاخترق الجهة اليسري من الصدر والفص العلوي من الرئة اليسري وعظمة لوح الكتف اليسري والمخرج من الجهة اليمني.

وحسب موقع "بوابة الأهرام"، فقد أفاد بيان مستشفى الجامعة، اليوم الأحد، بأن فريقًا من قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الطوارئ أجرى جراحة عاجلة، وتم استخراج السيخ الحديدي وإصلاح الرئة اليسرى، وتم وضع الحالة تحت الملاحظة، بعد أن استقرت.

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