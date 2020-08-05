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بلدية بارق تُعيد فتح الطرق المتضررة من السيول في المحافظة ومراكزها

فرق الطوارئ واصلت استنفارها مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

تواصل فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق استنفارها مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير عامة ومحافظة بارق على وجه الخصوص وقد أعادت البلدية فتح وصيانة جميع الطرق المتضررة بمركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة.

وباشرت آليات البلدية مساء البارحة فتح الطرق بقرى وادي الخير حقو بركوك وآل جميل، بعد جريان السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة مساء أمس، كما واصلت صباح اليوم مسح الطرح وإعادتها لوضعها الطبيعي.

ومن جانبها، باشرت فرقة الطوارئ بمكتب خدمات جمعة ربيعة فتح ومسح جميع طرق القرى والأحياء التي تضررت من الأمطار والسيول بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرى مركز جمعة ربيعة وتواصل العمل لساعات طويلة.

كما باشرت جميع البلاغات عبر ٩٤٠ المتعلقة بتضرر الطرق التي تشرف على خدماتها البلدية، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، وبإشراف ميداني من رئيس الفرقة المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري.

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بلدية بارق تُعيد فتح الطرق المتضررة من السيول في المحافظة ومراكزها
سبق

تواصل فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق استنفارها مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير عامة ومحافظة بارق على وجه الخصوص وقد أعادت البلدية فتح وصيانة جميع الطرق المتضررة بمركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة.

وباشرت آليات البلدية مساء البارحة فتح الطرق بقرى وادي الخير حقو بركوك وآل جميل، بعد جريان السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة مساء أمس، كما واصلت صباح اليوم مسح الطرح وإعادتها لوضعها الطبيعي.

ومن جانبها، باشرت فرقة الطوارئ بمكتب خدمات جمعة ربيعة فتح ومسح جميع طرق القرى والأحياء التي تضررت من الأمطار والسيول بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرى مركز جمعة ربيعة وتواصل العمل لساعات طويلة.

كما باشرت جميع البلاغات عبر ٩٤٠ المتعلقة بتضرر الطرق التي تشرف على خدماتها البلدية، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، وبإشراف ميداني من رئيس الفرقة المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:52 PM

بلدية بارق تُعيد فتح الطرق المتضررة من السيول في المحافظة ومراكزها

فرق الطوارئ واصلت استنفارها مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة

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عبدالعزيز الشهري - بارق
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1,227

تواصل فرق الطوارئ ببلدية محافظة بارق استنفارها مع الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير عامة ومحافظة بارق على وجه الخصوص وقد أعادت البلدية فتح وصيانة جميع الطرق المتضررة بمركز ثلوث المنظر ومركز جمعة ربيعة.

وباشرت آليات البلدية مساء البارحة فتح الطرق بقرى وادي الخير حقو بركوك وآل جميل، بعد جريان السيول جراء هطول الأمطار الغزيرة مساء أمس، كما واصلت صباح اليوم مسح الطرح وإعادتها لوضعها الطبيعي.

ومن جانبها، باشرت فرقة الطوارئ بمكتب خدمات جمعة ربيعة فتح ومسح جميع طرق القرى والأحياء التي تضررت من الأمطار والسيول بعد هطول الأمطار الغزيرة على قرى مركز جمعة ربيعة وتواصل العمل لساعات طويلة.

كما باشرت جميع البلاغات عبر ٩٤٠ المتعلقة بتضرر الطرق التي تشرف على خدماتها البلدية، وذلك بمتابعة من رئيس البلدية المهندس محمد مرزن، وبإشراف ميداني من رئيس الفرقة المرابطة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك مساعد رئيس البلدية علي صاحب العمري.

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