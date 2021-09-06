ضمن التعاون المشترك الرياضي بين المملكة وعمان وقع الاتحادان العماني والسعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين. وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل: "المملكة تعتز بعلاقاتها المتميزة مع السلطنة، إن مثل هذه المذكرات تعد نموذجًا طيبًا في ترسيخ العلاقات الأخوية والعمل على النحو الأفضل لخدمة الكرة بين البلدين الشقيقين". فيما قال الأمين العام للاتحاد العماني فهد الرئيسي: "هذه المذكرة تعد نتاجًا طيبًا لسلسلة المشاورات الرياضية مع الأشقاء في السعودية، وتوثيقًا لعرى الأخوة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من سبل التعاون واستفادة كل اتحاد من إمكانيات والمنشآت الرياضية والطبية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على تطوير قدراتها الفنية والإدارية والطبية".

من أجل تعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والعماني صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-09-06 ضمن التعاون المشترك الرياضي بين المملكة وعمان وقع الاتحادان العماني والسعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.



وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل: "المملكة تعتز بعلاقاتها المتميزة مع السلطنة، إن مثل هذه المذكرات تعد نموذجًا طيبًا في ترسيخ العلاقات الأخوية والعمل على النحو الأفضل لخدمة الكرة بين البلدين الشقيقين".



فيما قال الأمين العام للاتحاد العماني فهد الرئيسي: "هذه المذكرة تعد نتاجًا طيبًا لسلسلة المشاورات الرياضية مع الأشقاء في السعودية، وتوثيقًا لعرى الأخوة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من سبل التعاون واستفادة كل اتحاد من إمكانيات والمنشآت الرياضية والطبية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على تطوير قدراتها الفنية والإدارية والطبية".

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 06:54 PM

من أجل تعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.. توقيع مذكرة تفاهم بين الاتحادين السعودي والعماني





A A A





0 مشاركة

ضمن التعاون المشترك الرياضي بين المملكة وعمان وقع الاتحادان العماني والسعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم وتعاون لتعزيز العلاقات الرياضية المشتركة بين البلدين.



وقال رئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل: "المملكة تعتز بعلاقاتها المتميزة مع السلطنة، إن مثل هذه المذكرات تعد نموذجًا طيبًا في ترسيخ العلاقات الأخوية والعمل على النحو الأفضل لخدمة الكرة بين البلدين الشقيقين".



فيما قال الأمين العام للاتحاد العماني فهد الرئيسي: "هذه المذكرة تعد نتاجًا طيبًا لسلسلة المشاورات الرياضية مع الأشقاء في السعودية، وتوثيقًا لعرى الأخوة، تهدف إلى فتح آفاق جديدة من سبل التعاون واستفادة كل اتحاد من إمكانيات والمنشآت الرياضية والطبية في إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية والعمل على تطوير قدراتها الفنية والإدارية والطبية".