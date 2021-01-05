الشباب يقيل مدربه البرتغالي بيدرو كايشينيا لسوء النتائج

قررت إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان ، مساء اليوم الثلاثاء، إنهاء عقد المدير الفني البرتغالي بيدرو كايشينيا، وتكليف المدرب الإسباني كارلوس هرناندز، بقيادة الفريق.

ووجّه مجلس إدارة الشباب برئاسة خالد البلطان، الشكر للمدرب البرتغالي مع التمنيات بمزيدٍ من النجاح خلال الفترة المُقبلة.

ويأتي هذا القرار بعد، توديع فشل الفريق في التأهل للمباراة النهائية لبطولة الأندية العربية، خسارته من مواطنه الاتحاد، في الدور قبل النهائي، بنتيجة (1-2)، إضافة إلى النتائج المتواضعة للفريق خلال الفترة الماضية، حيث يحتل الشباب المركز الثالث بالدوري، برصيد 19 نقطة، بعد مرور 11 جولة.

وكان نادي الشباب، قد تعاقد مع المدرب البرتغالي صاحب الـ50 عامًا، في تموز/ يوليو من العام الماضي.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم السبت المُقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.