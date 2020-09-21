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23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 23821 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، إذ تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث إن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف
سبق

قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 23821 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، إذ تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث إن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

21 سبتمبر 2020 - 4 صفر 1442
12:24 PM

23821 مستفيداً من خدمات مركز تأكد في الطائف

تساعد على الكشف المبكر وقطع سلسلة انتشار العدوى

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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قدّم مركز "تأكد" في الطائف خدماته لـ 23821 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

يُذكر أن مراكز تأكد خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضاً، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنهم حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، إذ تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس (كورونا) من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، حيث إن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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