النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بدءاً من 4 مايو.. ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف أنشطة معظم الأعمال

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الجمعة، إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءاً من الرابع من مايو؛ لتخفف بذلك القيود التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محيي الدين؛ في خطاب تلفزيوني، أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.

وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة، كما قيّدت حركة السفر منذ 18 من مارس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى أمس الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
بدءاً من 4 مايو.. ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف أنشطة معظم الأعمال
سبق

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الجمعة، إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءاً من الرابع من مايو؛ لتخفف بذلك القيود التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محيي الدين؛ في خطاب تلفزيوني، أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.

وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة، كما قيّدت حركة السفر منذ 18 من مارس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى أمس الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:16 PM

بدءاً من 4 مايو.. ماليزيا تخفف قيود كورونا وتسمح باستئناف أنشطة معظم الأعمال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
277

قال رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، اليوم الجمعة، إن ماليزيا ستسمح لأغلب الأعمال باستئناف أنشطتها بدءاً من الرابع من مايو؛ لتخفف بذلك القيود التي فُرضت لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محيي الدين؛ في خطاب تلفزيوني، أن القطاعات الاقتصادية التي تشمل تجمعات كبيرة من الناس لن يسمح لها باستئناف العمل.

وأغلقت ماليزيا كل الأعمال غير الضرورية والمدارس وحظرت التجمعات العامة، كما قيّدت حركة السفر منذ 18 من مارس مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في ماليزيا 6002 حالة حتى أمس الخميس، وتباطأت وتيرة اكتشاف حالات جديدة في الأيام القليلة الماضية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,751
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,464
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,841
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,834

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة