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شاهد.. محافظ الأفلاج يدشن حملة "لنجعلها خضراء"

بغرس 200 شجرة في المنتزه البيئي الغربي

تصوير: أنس عيسى: دشَّن محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، اليوم الاثنين، حملة التشجير"لنجعلها خضراء"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وانطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، في مرحلتها الأولى بالأفلاج، بغرس 200 شجرة في المنتزه البيئي الغربي، بتنسيق ومتابعة من لجنة تنمية الأفلاج، وتنفيذ من بلدية الأفلاج، ومكتب البيئة والمياه والزراعة، ومؤسسة الرأي ورابطة الأفلاج الخضراء، لدعم الحملة التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي بالتشجير وتحسين المشهد البصري.

يذكر أن رابطة الأفلاج الخضراء، بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى نجحت في تعزيز ثقافة زراعة الأشجار بالمحافظة والاهتمام بها والحرص على غرس المفيد منها بالطرقات العامة والحدائق وأمام المنازل.

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شاهد.. محافظ الأفلاج يدشن حملة "لنجعلها خضراء"
سبق

تصوير: أنس عيسى: دشَّن محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، اليوم الاثنين، حملة التشجير"لنجعلها خضراء"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وانطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، في مرحلتها الأولى بالأفلاج، بغرس 200 شجرة في المنتزه البيئي الغربي، بتنسيق ومتابعة من لجنة تنمية الأفلاج، وتنفيذ من بلدية الأفلاج، ومكتب البيئة والمياه والزراعة، ومؤسسة الرأي ورابطة الأفلاج الخضراء، لدعم الحملة التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي بالتشجير وتحسين المشهد البصري.

يذكر أن رابطة الأفلاج الخضراء، بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى نجحت في تعزيز ثقافة زراعة الأشجار بالمحافظة والاهتمام بها والحرص على غرس المفيد منها بالطرقات العامة والحدائق وأمام المنازل.

02 نوفمبر 2020 - 16 ربيع الأول 1442
06:06 PM

شاهد.. محافظ الأفلاج يدشن حملة "لنجعلها خضراء"

بغرس 200 شجرة في المنتزه البيئي الغربي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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تصوير: أنس عيسى: دشَّن محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، اليوم الاثنين، حملة التشجير"لنجعلها خضراء"، بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية.

وانطلقت حملة "لنجعلها خضراء"، في مرحلتها الأولى بالأفلاج، بغرس 200 شجرة في المنتزه البيئي الغربي، بتنسيق ومتابعة من لجنة تنمية الأفلاج، وتنفيذ من بلدية الأفلاج، ومكتب البيئة والمياه والزراعة، ومؤسسة الرأي ورابطة الأفلاج الخضراء، لدعم الحملة التي تهدف إلى تنمية الغطاء النباتي بالتشجير وتحسين المشهد البصري.

يذكر أن رابطة الأفلاج الخضراء، بالتعاون مع بعض الجهات الأخرى نجحت في تعزيز ثقافة زراعة الأشجار بالمحافظة والاهتمام بها والحرص على غرس المفيد منها بالطرقات العامة والحدائق وأمام المنازل.

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