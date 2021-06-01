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استقبلهم اليوم.. أمير حائل يكافئ الطائي بنصف مليون ريال

بمناسبة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هنأ أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، منسوبي نادي الطائي، بالصعود إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن عن تقديم دعم مالي بمبلغ 500 ألف ريال باسمه واسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة حائل، الثلاثاء، رئيس وأعضاء شرف نادي الطائي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استقبلهم اليوم.. أمير حائل يكافئ الطائي بنصف مليون ريال
سبق

هنأ أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، منسوبي نادي الطائي، بالصعود إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن عن تقديم دعم مالي بمبلغ 500 ألف ريال باسمه واسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة حائل، الثلاثاء، رئيس وأعضاء شرف نادي الطائي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين.

01 يونيو 2021 - 20 شوّال 1442
10:22 PM

استقبلهم اليوم.. أمير حائل يكافئ الطائي بنصف مليون ريال

بمناسبة الصعود إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

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أحمد سرور - حائل
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3,562

هنأ أمير منطقة حائل، الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز، منسوبي نادي الطائي، بالصعود إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأعلن عن تقديم دعم مالي بمبلغ 500 ألف ريال باسمه واسم نائبه الأمير فيصل بن فهد بن مقرن.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة حائل، الثلاثاء، رئيس وأعضاء شرف نادي الطائي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري واللاعبين.

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